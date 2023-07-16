Интер Майами объявил о подписании Лионеля Месси
Американский клуб Интер Майами официально объявил о переходе аргентинского футболиста Лионеля Месси на правах свободного агента.
Презентация игрока состоится в воскресенье, 16 июля, на стадионе DRV PNK в Форт-Лодердейле, штат Флорида.
Соглашение с американским клубом рассчитано на два года.
Sí, Muchachos pic.twitter.com/8E3f9hb9VU
— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 15, 2023
Экс-игрок французского ПСЖ стал свободным агентом после того, как у него закончился контракт с чемпионом Франции. В возвращении Месси на Камп Ноу была заинтересована каталонская Барселона, но из-за правил финансового фэйр-плей Ла Лиги это не удалось реализовать.
— Я очень рад начать этот следующий шаг в своей карьере с Интером Майами и в США. Это фантастическая возможность, и вместе мы продолжим строить этот прекрасный проект. Идея заключается в том, чтобы работать вместе для достижения поставленных целей, и я очень хочу начать помогать здесь, в моем новом доме, — сказал Месси.
В составе Интера Майами 36-летний Месси впервые может выйти на поле уже 21 июля, когда его команда сыграет с мексиканским Круз Асуль.
Это будет первая игра в рамках Кубка лиги — нового турнира, в котором команды из МЛС и чемпионата Мексики по футболу с 21 июля по 19 августа будут определять три лучших клуба, которые квалифицируются в Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024 года.
Напомним, за Интер Майами играет защитник сборной Украины Сергей Кривцов, который присоединился к клубу в январе 2023 года.
Фото: Интер Майями
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