Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
Филигранная работа ПВО – Хмельницкая ОВА об уничтожении ракеты над областью
Срочно
Ночная атака на Киев: двое из четырех пострадавших – в больнице
Лидеры НАТО попросили Зеленского “остыть” из-за твита накануне саммита в Вильнюсе — Bloomberg
Во Львове мужчина и работники ТЦК подрались во время вручения повестки
Срочно
Ракета в направлении города: в Запорожье прогремели взрывы
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Интер Майами объявил о подписании Лионеля Месси

Ліонель Мессі

Американский клуб Интер Майами официально объявил о переходе аргентинского футболиста Лионеля Месси на правах свободного агента.

Презентация игрока состоится в воскресенье, 16 июля, на стадионе DRV PNK в Форт-Лодердейле, штат Флорида.

Соглашение с американским клубом рассчитано на два года.

Экс-игрок французского ПСЖ стал свободным агентом после того, как у него закончился контракт с чемпионом Франции. В возвращении Месси на Камп Ноу была заинтересована каталонская Барселона, но из-за правил финансового фэйр-плей Ла Лиги это не удалось реализовать.

— Я очень рад начать этот следующий шаг в своей карьере с Интером Майами и в США. Это фантастическая возможность, и вместе мы продолжим строить этот прекрасный проект. Идея заключается в том, чтобы работать вместе для достижения поставленных целей, и я очень хочу начать помогать здесь, в моем новом доме, — сказал Месси.

В составе Интера Майами 36-летний Месси впервые может выйти на поле уже 21 июля, когда его команда сыграет с мексиканским Круз Асуль.

Это будет первая игра в рамках Кубка лиги — нового турнира, в котором команды из МЛС и чемпионата Мексики по футболу с 21 июля по 19 августа будут определять три лучших клуба, которые квалифицируются в Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024 года.

Напомним, за Интер Майами играет защитник сборной Украины Сергей Кривцов, который присоединился к клубу в январе 2023 года.

Фото: Интер Майями

Интер, Лионель Месси, Маямі, Футбол
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Для меня его не существует: Ярмоленко о последнем разговоре с предателем Тимощуком
Ярмоленко і тимощук
Для сборной Украины во второй раз попытаются натурализовать английского игрока Вулверхэмптона
Макс Кілман
В шесть лет развратил друг матери: партнер Миколенко из Эвертона шокировал откровением
Деле Аллі
В зоне боевых действий погиб воспитанник львовских Карпат Барчишин
Григорій Барчишин
Голкипер Шахтера Пятов официально завершил карьеру футболиста
Андрій Пятов
Видео
Власть помогать не спешит: одесситы самостоятельно восстанавливают здания после удара РФ

Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.

Александра Ченкова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (14.07.2023)
Интер Майами объявил о подписании Лионеля Месси
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (14.07.2023)
Интер Майами объявил о подписании Лионеля Месси
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (14.07.2023)
Интер Майами объявил о подписании Лионеля Месси
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (14.07.2023)
Интер Майами объявил о подписании Лионеля Месси
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь