Умер многократный чемпион Украины по гребле, который защищал Украину
Бывший многократный чемпион Украины по гребле на каноэ Андрей Слупский умер после операции. Его не стало на 55-м году жизни.
Об этом сообщила Федерация каноэ Украины в Facebook.
В последнее время Андрей защищал Украину от российской агрессии и воевал на Запорожском направлении. Он был командиром САУ, воевал в составе 33 отдельной механизированной бригады.
Андрей Слупский был мастером спорта и многократным чемпионом Украины. Он выступал за сборную Украины в период 1985-1994 годов.
С начала полномасштабного вторжения РФ Украина потеряла на фронте уже более 300 спортсменов, тренеров и работников физической культуры.
Ранее сообщалось о гибели в возрасте 38 лет бывшего футболиста Григория Барчишина. Мужчина выполнял боевые задачи на восточном направлении и погиб в зоне боевых действий от вражеского артиллерийского снаряда.
Источник: Федерация каноэ Украины
Фото: Федерация каноэ Украины
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