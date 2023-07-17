Умер многократный чемпион Украины по гребле, который защищал Украину

Бывший многократный чемпион Украины по гребле на каноэ Андрей Слупский умер после операции. Его не стало на 55-м году жизни.

Об этом сообщила Федерация каноэ Украины в Facebook.

В последнее время Андрей защищал Украину от российской агрессии и воевал на Запорожском направлении. Он был командиром САУ, воевал в составе 33 отдельной механизированной бригады.

Андрей Слупский был мастером спорта и многократным чемпионом Украины. Он выступал за сборную Украины в период 1985-1994 годов.

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина потеряла на фронте уже более 300 спортсменов, тренеров и работников физической культуры.

Ранее сообщалось о гибели в возрасте 38 лет бывшего футболиста Григория Барчишина. Мужчина выполнял боевые задачи на восточном направлении и погиб в зоне боевых действий от вражеского артиллерийского снаряда.

Источник: Федерация каноэ Украины

Фото: Федерация каноэ Украины

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