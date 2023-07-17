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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Умер многократный чемпион Украины по гребле, который защищал Украину

Андрій Слупський

Бывший многократный чемпион Украины по гребле на каноэ Андрей Слупский умер после операции. Его не стало на 55-м году жизни.

Об этом сообщила Федерация каноэ Украины в Facebook.

В последнее время Андрей защищал Украину от российской агрессии и воевал на Запорожском направлении. Он был командиром САУ, воевал в составе 33 отдельной механизированной бригады.

Андрій Слупський

Фото: Федерация каноэ Украины

Андрей Слупский был мастером спорта и многократным чемпионом Украины. Он выступал за сборную Украины в период 1985-1994 годов.

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина потеряла на фронте уже более 300 спортсменов, тренеров и работников физической культуры.

Ранее сообщалось о гибели в возрасте 38 лет бывшего футболиста Григория Барчишина. Мужчина выполнял боевые задачи на восточном направлении и погиб в зоне боевых действий от вражеского артиллерийского снаряда.

Источник: Федерация каноэ Украины

Фото: Федерация каноэ Украины

Война в Украине, смерть спортсмена
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