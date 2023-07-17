Помер багаторазовий чемпіон України з веслування, який захищав Україну
Колишній багаторазовий чемпіон України із веслування на каное Андрій Слупський помер після операції. Його не стало на 55-му році життя.
Про це повідомила Федерація каное України у Facebook.
Останнім часом Андрій захищав Україну від російської агресії та воював на Запорізькому напрямку. Він був командиром САУ, воював у складі 33 окремої механізованої бригади.
Андрій Слупський був майстром спорту та багаторазовим чемпіоном України. Він виступав за збірну України у період 1985-1994 років.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна втратила на фронті вже понад 300 спортсменів, тренерів та працівників фізичної культури.
Раніше повідомлялося про загибель у віці 38 років колишнього футболіста Григорія Барчишина. Чоловік виконував бойові завдання на східному напрямку та загинув у зоні бойових дій від ворожого артилерійського снаряда.
Джерело: Федерація каное України
Фото: Федерація каное України
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