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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В зоне боевых действий погиб воспитанник львовских Карпат Барчишин

Григорій Барчишин
Фото: Unsplash

На войне, которую Россия развязала против Украины, погиб бывший футболист Григорий Барчишин. Ему было 38 лет.

О гибели спортсмена сообщили во Львовской ассоциации футбола.

Мужчина выполнял боевые задачи на восточном направлении. Барчишин погиб в зоне боевых действий от вражеского артиллерийского снаряда.

Григорий Барчишин родился во Львове. Он был воспитанником львовских Карпат и игроком футбольных клубов Карпаты-2, Оболонь и Чайка. Работал в бывшем Главном территориальном управлении юстиции во Львовской области.

После нападения российских захватчиков он одним из первых пошел добровольцем в территориальную оборону Киева и вскоре присоединился к рядам ВСУ.

У погибшего экс-футболиста остались родители, жена и маленький сын.

Похороны Барчишина состоятся во вторник, 11 июля, в Гарнизонном Храме святых Петра и Павла.

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Источник: Львовская ассоциация футбола

Война в Украине, смерть спортсмена, Футбол
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