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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

У сына ЛеБрона Джеймса остановилось сердце на тренировке

Бронні Джеймс та ЛеБрон Джеймс
Фото: Getty Images

18-летнего Бронни Джеймса, сына легендарного четырехкратного чемпиона НБА ЛеБрона Джеймса, срочно госпитализировали после остановки сердца во время баскетбольной тренировки.

Об этом сообщило издание TMZ Sports со ссылкой на представителя семьи Джеймсов.

— Вчера во время тренировки у Бронни Джеймса произошла остановка сердца. Медицинский персонал смог оказать Бронни помощь и доставить его в больницу, — сообщил представитель семьи.

По его словам, сейчас Бронни в стабильном состоянии и больше не находится в отделении интенсивной терапии.

По данным собеседников TMZ, вызов к медикам поступил в 09:26 утра по местному времени из Гален-центра Университета Калифорнии, где тренируется 18-летний Бронни.

Его без сознания доставили каретой скорой помощи в больницу.

 

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Допис, поширений користувачем @bronny

Бронни Джеймса называют восходящим талантом в баскетболе. Недавно он перешел в команду USC Trojans, которая представляет Университет Южной Калифорнии. Как пишет TMZ, ожидается, что Бронни со временем окажется в НБА.

В 2023 году Бронни Джеймс принял участие в McDonald’s All-American — матче всех звезд среди баскетболистов школьных команд. 20 лет назад в этом же матче играл и ЛеБрон Джеймс. Его отец выразил желание сыграть с сыном на паркете в НБА.

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Леброн Джеймс

Источник: TMZ
Баскетбол, Леброн Джеймс
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