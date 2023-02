Леброн Джеймс побил “вечный” рекорд в НБА, который продержался почти 39 лет

Американский баскетболист Леброн Джеймс побил уникальный рекорд в истории НБА, который продержался почти 39 лет.

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Джеймс во вторник превзошел “вечный” рекорд легенды НБА Карима Абдул-Джаббара, за свою карьеру набравшего 38 387 очков. Когда-то считалось, что это достижение вряд ли побьет кто-то.

Однако в матче против Оклахома-Сити Тандер на последних секундах третьей четверти Джеймсу это удалось в двухочковом броске.

Тогда он поднял руки и посмотрел на трибуны – на тысячи людей, пришедших увидеть, как он творит историю. После чего оперся руками о колени и улыбнулся.

EVERY ANGLE of the bucket that made LeBron James the NBA’s all-time leading scorer #ScoringKing pic.twitter.com/BVUr9x78BH

— NBA (@NBA) February 8, 2023