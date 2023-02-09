Леброн Джеймс побил “вечный” рекорд в НБА, который продержался почти 39 лет

Февраль, 08 в 22:56

Американский баскетболист Леброн Джеймс побил уникальный рекорд в истории НБА, который продержался почти 39 лет.

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Джеймс во вторник превзошел “вечный” рекорд легенды НБА Карима Абдул-Джаббара, за свою карьеру набравшего 38 387 очков. Когда-то считалось, что это достижение вряд ли побьет кто-то.

Однако в матче против Оклахома-Сити Тандер на последних секундах третьей четверти Джеймсу это удалось в двухочковом броске.

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Тогда он поднял руки и посмотрел на трибуны – на тысячи людей, пришедших увидеть, как он творит историю. После чего оперся руками о колени и улыбнулся.

EVERY ANGLE of the bucket that made LeBron James the NBA’s all-time leading scorer #ScoringKing pic.twitter.com/BVUr9x78BH — NBA (@NBA) February 8, 2023

Этот рекорд был не по силам таким великим баскетболистам, как Майкл Джордан и Коби Брайант, но его смог побить Леброн. Теперь на его счету 38 390 очков в НБА. Джордан и Брайант завершили карьеру с отставанием от достижения Абдул-Джаббара на тысячу очков.

За падением своего рекорда на трибунах наблюдал Абдул-Джаббар. Когда это произошло, он поднялся со стула и с неподвижным лицом похлопал в ладоши.

Исторический бросок Леброна прервал матч на специальную церемонию. Джеймса с установкой нового рекорда поздравила семья и сам Абдул-Джабар.

Леброн Джеймс дебютировал под эгидой ассоциации в сезоне 2003/04. В разное время он выступал за Кливленд и Майами, а в Лос-Анджелес перебрался перед сезоном 2018/19. Форвард был чемпионом НБА с каждой из своих команд (2012, 2013, 2016, 2020).