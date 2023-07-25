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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У сина ЛеБрона Джеймса зупинилося серце на тренуванні

Бронні Джеймс та ЛеБрон Джеймс
Фото: Getty Images

18-річного Бронні Джеймса, сина легендарного чотириразового чемпіона НБА ЛеБрона Джеймса, терміново ушпиталили після зупинки серця під час баскетбольного тренування.

Про це повідомило видання TMZ Sports із посиланням на представника сім’ї Джеймсів.

– Вчора під час тренування у Бронні Джеймса сталася зупинка серця. Медичний персонал зміг надати Бронні допомогу й доставити його до лікарні, – повідомив представник родини.

За його словами, зараз Бронні у стабільному стані та більше не перебуває у відділені інтенсивної терапії.

За даними співрозмовників TMZ, виклик до медиків надійшов о 09:26 ранку за місцевим часом із Гален-центру Університету Каліфорнії, де тренується 18-річний Бронні.

Його непритомного доправили каретою швидкої допомоги до лікарні.

 

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Допис, поширений користувачем @bronny

Бронні Джеймса називають висхідним талантом у баскетболі. Нещодавно він перейшов до команди USC Trojans, яка представляє Університет Південної Каліфорнії. Як пише TMZ, очікується, що Бронні з часом опиниться в НБА.

У 2023 році Бронні Джеймс узяв участь у McDonald’s All-American – матчі всіх зірок серед баскетболістів шкільних команд. 20 років тому у цьому ж матчі грав і ЛеБрон Джеймс. Його батько висловив бажання зіграти з сином на паркеті у НБА.

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Леброн Джеймс

Джерело: TMZ
Баскетбол, Леброн Джеймс
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