Если не пожмет руку сопернице — дисквалификация: Харлан должна сыграть с россиянкой на ЧМ

Недавно стало известно, что украинка Ольга Харлан заявлена на чемпионат мира по фехтованию, который проходит в итальянском Милане.

В то же время, в индивидуальной сабле в заявку также вошли россиянки Анна Смирнова и Алена Лисина.

Позже состоялась жеребьевка турнира, по итогам которой Харлан должна выйти на дорожку в поединке против “нейтральной” Смирновой.

Но не Харлан единственной. Жребий в первом круге свел также украинца Игоря Рейзлина с “нейтральным” россиянином Вадимом Анохиным. В итоге Рейзлин снялся с турнира.

— То ли ироническое стечение обстоятельств, то ли махинации в жеребьевке свели их сразу с, так называемыми, нейтральными атлетами из страны-террориста, — отреагировал на это олимпийский чемпион по борьбе и нардеп Жан Беленюк в своем Telegram-канале.

Он добавил, что по правилам Международной федерации фехтования, отказ от рукопожатия с оппонентом, наказывается дисквалификацией.

— Этакий себе цугцванг, — подытожил Беленюк.

Нардеп также утверждал, что заявленные украинские фехтовальщики ждут официального заявления о пересмотре бойкота от Министерства молодежи и спорта.

За отказ в рукопожатии бан?

В пункте 122 правил FIE от января 2021 года говорится, что перед началом каждого поединка оба фехтовальщика должны исполнить салют своему сопернику, рефери и зрителям. Аналогично, когда засчитывают последний укол, то поединок не заканчивается, пока оба фехтовальщика не поприветствуют друг друга, рефери и зрителей.

— Если один или оба фехтовальщика отказываются выполнять эти правила, рефери применяет к ним наказания, предусмотренные для нарушений четвертой группы (п.158-162, п.169, п.170), — говорится в регламенте.

Наказанием за отказ от рукопожатия обычно является черная карточка, то есть исключение из соревнований. В то же время, из-за пандемии FIE временно приостановила требование к фехтовальщикам пожимать руки в конце поединка на всех соревнованиях.

В обновленных правилах по наказаниям от декабря 2022 года отказ от приветствия фехтовальщиком соперника (индивидуально или в команде) наказывается черной карточкой.

Как в других видах спорта?

В то же время в других видах спорта правила приветствия/пожатия оппонентов не такие строгие. К примеру в теннисе украинские теннисистки не жмут руки своим соперницам из России и Беларуси, которые выступают без флага.

За это украинок освистывали болельщики — особенно это было показательно на Roland Garros. Представительницы Украины просили вмешаться WTA, но они долгое время игнорировали этот вопрос. Наконец в разгар Уимблдона после очередного призыва украинки Элины Свитолиной WTA опубликовала заявление.

— В связи с продолжающейся позорной войной, WTA уважает позицию украинских спортсменов относительно отказа от традиции рукопожатия с соперницами (из России и Беларуси) в конце матча, поскольку это личное решение. У нас одни из лучших в мире болельщиков, мы благодарны за их страсть и преданность, а также благодарим их за понимание и уважение к спортсменам, — говорится в заявлении WTA.

Нет правил рукопожатия в НБА, хотя в матче плей-офф 2020 года между Хит и Лейкерс, когда ЛеБрон Джеймс покинул площадку после поражения команды, не пожав руки сопернику, то подвергся критике. В то же время, в НХЛ есть давняя традиция рукопожатий после матча, которая насчитывает уже 100 лет.

Приветствуют соперников перед игрой и в футбольных матчах, но за отказ какому-то игроку пожимать руку — не наказывают дисквалификацией. В правилах ФИФА есть пункт, что команда Б должна подойти к команде А для предматчевого рукопожатия.

До сих пор в футболе самым известным инцидентом с отказом в рукопожатии был матч Ливерпуля против Манчестер Юнайтед. Годом ранее форварда красных Луиса Суареса обвинили в расистских оскорблениях в адрес защитника манкунианцев Патриса Эвра. Уругвайца дисквалифицировали на восемь матчей и оштрафовали на 40 тыс. фунтов стерлингов.

Во время следующей очной встречи на Олд Траффорд в 2012 году, Суарес отказался пожимать руку Эвра. Инцидент вызвал дебаты о расизме в футболе. Он также привел к усилению контроля за поведением игроков как на поле, так и за его пределами.

Правила дзюдо тоже не требуют рукопожатия. Хотя на Олимпиаде-2016 в Рио египетский дзюдоист отказался пожать руку своему израильскому сопернику. Толпа громко освистала Ислама Эль-Шехаби за его поступок, а МОК сослался на правила, которые не требуют рукопожатий.

В то же время, организация заявила, что поведение Эль-Шехаби противоречит правилам честной игры и “духу товарищества”, установленным на Олимпийских играх.

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