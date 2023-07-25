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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Якщо не потисне руку суперниці – дискваліфікація: Харлан має зіграти з росіянкою на ЧС

Ольга Харлан
Фото: Getty Images

Нещодавно стало відомо, що українка Ольга Харлан заявлена на чемпіонат світу з фехтування, який відбувається в італійському Мілані.

Водночас, в індивідуальній шаблі до заявки також увійшли росіянки Анна Смирнова та Альона Лісіна.

Пізніше відбулося жеребкування турніру, за підсумками якого Харлан має вийти на доріжку у поєдинку проти “нейтральної” Смирнової.

Харлан заявлена на матч проти росіянки на ЧС, але у фехтуванні найсуворіші правила щодо рукостискання

Скриншот: Fencing World Wide

Але не Харлан єдиною. Жереб у першому колі звів також українця Ігоря Рейзліна з “нейтральним” росіянином Вадимом Анохіним. У підсумку Рейзлін знявся з турніру.

— Чи то іронічний збіг обставин, чи то махінації в жеребкуванні звели їх одразу з так званими нейтральними атлетами з країни-терориста, – відреагував на це олімпійський чемпіон з боротьби та нардеп Жан Беленюк у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що за правилами Міжнародної федерації фехтування, відмова від рукостискання з опонентом карається дискваліфікацією.

— Отакий собі цугцванг, – підсумував Беленюк.

Нардеп також стверджував, що заявлені українські фехтувальники чекають офіційної заяви щодо перегляду бойкоту від Міністерства молоді та спорту.

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За відмову у рукостисканні – бан?

У пункті 122 правил FIE від січня 2021 року йдеться, що перед початком кожного поєдинку обидва фехтувальники повинні виконати салют своєму супернику, рефері і глядачам. Аналогічно, коли зараховують останній укол, то поєдинок не закінчується, поки обидва фехтувальники не привітають одне одного, рефері і глядачів.

— Якщо один або обидва фехтувальники відмовляються виконувати ці правила, рефері застосовує до них покарання, передбачені для порушень четвертої групи (п.158-162, п.169, п.170), – йдеться в регламенті.

Покаранням за відмову від рукостискання зазвичай є чорна картка, тобто виключення зі змагань. Водночас, через пандемію FIE тимчасово призупинила вимогу до фехтувальників тиснути руки в кінці поєдинку на всіх змаганнях.

Харлан заявлена на матч проти росіянки на ЧС, але у фехтуванні найсуворіші правила щодо рукостискання

Скриншот: FIE

В оновлених правилах щодо покарань від грудня 2022 року відмова від привітання фехтувальником суперника (індивідуально або в команді) карається чорною карткою.

Як в інших видах спорту?

Водночас в інших видах спорту правила щодо привітання/рукостискання опонентів не такі суворі. До прикладу, в тенісі українські тенісистки не тиснуть руки своїм суперницям із Росії та Білорусі, які виступають без прапора.

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За це українок освистували вболівальники – особливо це було показово на Roland Garros. Представниці України просили втрутитися WTA, але вони тривалий час ігнорували це питання. Врешті у розпал Вімблдону після чергового заклику українки Еліни Світоліної WTA опублікувала заяву.

— У зв’язку з ганебною війною, що триває, WTA поважає позицію українських спортсменів щодо відмови від традиції рукостискання з суперницями (з Росії та Білорусі) в кінці матчу, оскільки це особисте рішення. У нас одні з найкращих у світі вболівальників, ми вдячні за їх пристрасть і відданість, а також дякуємо їм за розуміння і повагу до спортсменів, – йдеться в заяві WTA.

Немає правил рукостискання в НБА, хоча у матчі плей-оф 2020 року між Хіт та Лейкерс, коли ЛеБрон Джеймс залишив майданчик після поразки команди, не потиснувши руки супернику, то наразився на критику. Водночас, у НХЛ є давня традиція рукостискань після матчу, яка налічує вже 100 років.

Вітають суперників перед грою й у футбольних матчах, але за відмову якомусь гравцю тиснути руку – не карають дискваліфікацією. У правилах ФІФА є пункт, що команда Б повинна підійти до команди А для передматчевого рукостискання.

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Досі у футболі найвідомішим інцидентом із відмовою у рукостисканні був матч Ліверпуля проти Манчестер Юнайтед. Роком раніше форварда червоних Луїса Суареса звинуватили у расистських образах на адресу захисника манкуніанців Патріса Евра. Уругвайця дискваліфікували на вісім матчів та оштрафували на 40 тис. фунтів стерлінгів.

Під час наступної очної зустрічі на Олд Траффорд у 2012 році, Суарес відмовився тиснути руку Евра. Інцидент спричинив дебати про расизм у футболі. Він також призвів до посилення контролю за поведінкою гравців як на полі, так і за його межами.

Правила дзюдо теж не вимагають рукостискання. Хоча на Олімпіаді-2016 у Ріо єгипетський дзюдоїст відмовився потиснути руку своєму ізраїльському супернику. Натовп голосно освистав Іслама Ель-Шехабі за його вчинок, а МОК послався на правила, які не вимагають рукостискань.

Водночас, організація заявила, що поведінка Ель-Шехабі суперечить правилам чесної гри і “духу товариськості”, встановленим на Олімпійських іграх.

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Якщо не потисне руку суперниці – дискваліфікація: Харлан має зіграти з росіянкою на ЧС

Дзюдо, Жан Беленюк, Ольга Харлан, Теніс, Фехтування, Футбол
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