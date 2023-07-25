Якщо не потисне руку суперниці – дискваліфікація: Харлан має зіграти з росіянкою на ЧС
Нещодавно стало відомо, що українка Ольга Харлан заявлена на чемпіонат світу з фехтування, який відбувається в італійському Мілані.
Водночас, в індивідуальній шаблі до заявки також увійшли росіянки Анна Смирнова та Альона Лісіна.
Пізніше відбулося жеребкування турніру, за підсумками якого Харлан має вийти на доріжку у поєдинку проти “нейтральної” Смирнової.
Але не Харлан єдиною. Жереб у першому колі звів також українця Ігоря Рейзліна з “нейтральним” росіянином Вадимом Анохіним. У підсумку Рейзлін знявся з турніру.
— Чи то іронічний збіг обставин, чи то махінації в жеребкуванні звели їх одразу з так званими нейтральними атлетами з країни-терориста, – відреагував на це олімпійський чемпіон з боротьби та нардеп Жан Беленюк у своєму Telegram-каналі.
Він додав, що за правилами Міжнародної федерації фехтування, відмова від рукостискання з опонентом карається дискваліфікацією.
— Отакий собі цугцванг, – підсумував Беленюк.
Нардеп також стверджував, що заявлені українські фехтувальники чекають офіційної заяви щодо перегляду бойкоту від Міністерства молоді та спорту.
За відмову у рукостисканні – бан?
У пункті 122 правил FIE від січня 2021 року йдеться, що перед початком кожного поєдинку обидва фехтувальники повинні виконати салют своєму супернику, рефері і глядачам. Аналогічно, коли зараховують останній укол, то поєдинок не закінчується, поки обидва фехтувальники не привітають одне одного, рефері і глядачів.
— Якщо один або обидва фехтувальники відмовляються виконувати ці правила, рефері застосовує до них покарання, передбачені для порушень четвертої групи (п.158-162, п.169, п.170), – йдеться в регламенті.
Покаранням за відмову від рукостискання зазвичай є чорна картка, тобто виключення зі змагань. Водночас, через пандемію FIE тимчасово призупинила вимогу до фехтувальників тиснути руки в кінці поєдинку на всіх змаганнях.
В оновлених правилах щодо покарань від грудня 2022 року відмова від привітання фехтувальником суперника (індивідуально або в команді) карається чорною карткою.
Як в інших видах спорту?
Водночас в інших видах спорту правила щодо привітання/рукостискання опонентів не такі суворі. До прикладу, в тенісі українські тенісистки не тиснуть руки своїм суперницям із Росії та Білорусі, які виступають без прапора.
За це українок освистували вболівальники – особливо це було показово на Roland Garros. Представниці України просили втрутитися WTA, але вони тривалий час ігнорували це питання. Врешті у розпал Вімблдону після чергового заклику українки Еліни Світоліної WTA опублікувала заяву.
— У зв’язку з ганебною війною, що триває, WTA поважає позицію українських спортсменів щодо відмови від традиції рукостискання з суперницями (з Росії та Білорусі) в кінці матчу, оскільки це особисте рішення. У нас одні з найкращих у світі вболівальників, ми вдячні за їх пристрасть і відданість, а також дякуємо їм за розуміння і повагу до спортсменів, – йдеться в заяві WTA.
Немає правил рукостискання в НБА, хоча у матчі плей-оф 2020 року між Хіт та Лейкерс, коли ЛеБрон Джеймс залишив майданчик після поразки команди, не потиснувши руки супернику, то наразився на критику. Водночас, у НХЛ є давня традиція рукостискань після матчу, яка налічує вже 100 років.
Вітають суперників перед грою й у футбольних матчах, але за відмову якомусь гравцю тиснути руку – не карають дискваліфікацією. У правилах ФІФА є пункт, що команда Б повинна підійти до команди А для передматчевого рукостискання.
Досі у футболі найвідомішим інцидентом із відмовою у рукостисканні був матч Ліверпуля проти Манчестер Юнайтед. Роком раніше форварда червоних Луїса Суареса звинуватили у расистських образах на адресу захисника манкуніанців Патріса Евра. Уругвайця дискваліфікували на вісім матчів та оштрафували на 40 тис. фунтів стерлінгів.
Під час наступної очної зустрічі на Олд Траффорд у 2012 році, Суарес відмовився тиснути руку Евра. Інцидент спричинив дебати про расизм у футболі. Він також призвів до посилення контролю за поведінкою гравців як на полі, так і за його межами.
Правила дзюдо теж не вимагають рукостискання. Хоча на Олімпіаді-2016 у Ріо єгипетський дзюдоїст відмовився потиснути руку своєму ізраїльському супернику. Натовп голосно освистав Іслама Ель-Шехабі за його вчинок, а МОК послався на правила, які не вимагають рукостискань.
Водночас, організація заявила, що поведінка Ель-Шехабі суперечить правилам чесної гри і “духу товариськості”, встановленим на Олімпійських іграх.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик