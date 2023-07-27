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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Выставила вперед саблю: Харлан не пожала руку россиянке после победы над ней на ЧМ

Ольга Харлан
Фото: Getty Images

Украинка Ольга Харлан уверенно победила “нейтральную” россиянку Анну Смирнову в первом круге на чемпионате мира в Милане. Встреча закончилась со счетом 15:7 в пользу нашей спортсменки.

Как того требует регламент, перед поединком спортсменки поприветствовали друг друга касанием сабель, но после победы Харлан отказалась пожимать руку своей оппонентке.

Когда Смирнова подошла к украинке, то Ольга выставила вперед саблю и что-то сказала представительнице России. После чего сошла с дорожки.

Харлан не пожала руку россиянке после победы над ней на ЧМ

Скриншот: FIE Fencing Channel

По правилам Международной федерации фехтования,  отказ от рукопожатия означает черную карточку — то есть исключение из соревнований. А еще поединок считается незаконченным. пока соперники не пожмут друг другу руки.

После матча россиянка продолжила сидеть на дорожке в ожидании решения. Позже у нее забрали стул.

Харлан не пожала руку россиянке после победы над ней на ЧМ

Скриншот: FIE Fencing Channel

В итоге судьи не изменили своего решения и Харлан прошла в следующий раунд. Смирнова находилась на дорожке более 50 минут после завершения поединка.

Накануне, вечером 27 июля Министерство молодежи и спорта опубликовало обновленный приказ, согласно которому украинские спортсмены могут участвовать в соревнованиях на турнирах, куда россиян и белорусов допустили под нейтральным флагом.

Ольга Харлан, Фехтование, Чемпионат мира
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