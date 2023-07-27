Виставила вперед шаблю: Харлан не потисла руку росіянці після перемоги над нею на ЧС

Українка Ольга Харлан впевнено перемогла “нейтральну” росіянку Анну Сірнову у першому колі на чемпіонаті світу у Мілані. Зустріч закінчилася з рахунком 15:7 на користь нашої спортсменки.

Як того вимагає регламент перед поєдинком спортсменки привітали одна одну дотиком шабель, але після перемоги Харлан відмовилася тиснути руку своїй опонентці.

Коли Смірнова підійшла до українки, то Ольга виставила вперед шаблю і щось говорила представниці Росії. Після чого зійшла з доріжки.

За правила Міжнародної федерації фехтування відмова від рукостискання означає чорну картку – тобто виключення зі змагань. А ще, поєдинок вважається незакінченим поки суперники не потиснуть один одному рук.

Після матчу росіянка продовжила сидіти на доріжці в очікуванні рішення. Пізніше у неї забрали стілець.

Врешті судді не змінили свого рішення і Харлан пройшла у наступний раунд. Смірнова перебувала на доріжці понад 50 хвилин після завершення поєдинку.

Напередодні, увечері 27 липня Міністерство молоді і спорту опублікувало оновлений наказ, згідно з яким українські спортсмени можуть брати участь у змаганнях на турнірах, де росіян та білорусів допустили під нейтральним прапором.

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