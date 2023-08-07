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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Две украинские команды могут сыграть в плей-офф отбора Лиги Европы – как такое возможно

тренування ФК Зорі

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне 7 августа состоялась жеребьевка плей-офф раунда квалификации Лиги Европы.

По ее итогам стало известно, что две украинские команды могут сыграть между собой за право выхода в групповую стадию турнира.

Жребий свел победителя пары Славия Прага — Днепр-1 с луганской Зарей. Таким образом, если днепровский клуб пройдет чешский, то встретится с Зарей.

Как такое стало возможным?

Ранее клубы из одной страны (ассоциации) разводили до определенной стадии плей-офф турнира. Впрочем, по меньшей мере с предыдущего сезона, официальный регламент УЕФА не предусматривает защиты национальной ассоциации на стадии плей-офф квалификации Лиги Европы.

В предыдущем сезоне подобного президенту удалось избежать во время жеребьевки. Поэтому, если Днепр-1 одолеет Славию по итогам двух матчей, то это станет первым случаем, когда за место в группе будут соревноваться команды из одной страны после нововведений УЕФА.

Лига конференций

Если же Днепр-1 не удастся пройти чешский клуб, то он отправится в плей-офф Лиги конференций. Там он встретится с победителем пары Лех (Познань, Польша) – Спартак (Трнава, Словакия). Первая игра состоится на поле победителя пары между Лехом и Спартаком.

Что касается киевского Динамо, то бело-синие в случае победы над греческим Арисом выйдут на победителя пары Нефтчи (Баку, Азербайджан) – Бешикташ (Стамбул, Турция).

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ФК Динамо

Фото: ФК Заря

Источник: Tribuna
Динамо, Днепр-1, Лига Европы, Лига конференций, УЕФА, ФК Заря, Футбол
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Две украинские команды могут сыграть в плей-офф отбора Лиги Европы – как такое возможно
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