Две украинские команды могут сыграть в плей-офф отбора Лиги Европы – как такое возможно
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне 7 августа состоялась жеребьевка плей-офф раунда квалификации Лиги Европы.
По ее итогам стало известно, что две украинские команды могут сыграть между собой за право выхода в групповую стадию турнира.
Жребий свел победителя пары Славия Прага — Днепр-1 с луганской Зарей. Таким образом, если днепровский клуб пройдет чешский, то встретится с Зарей.
Как такое стало возможным?
Ранее клубы из одной страны (ассоциации) разводили до определенной стадии плей-офф турнира. Впрочем, по меньшей мере с предыдущего сезона, официальный регламент УЕФА не предусматривает защиты национальной ассоциации на стадии плей-офф квалификации Лиги Европы.
В предыдущем сезоне подобного президенту удалось избежать во время жеребьевки. Поэтому, если Днепр-1 одолеет Славию по итогам двух матчей, то это станет первым случаем, когда за место в группе будут соревноваться команды из одной страны после нововведений УЕФА.
Лига конференций
Если же Днепр-1 не удастся пройти чешский клуб, то он отправится в плей-офф Лиги конференций. Там он встретится с победителем пары Лех (Познань, Польша) – Спартак (Трнава, Словакия). Первая игра состоится на поле победителя пары между Лехом и Спартаком.
Что касается киевского Динамо, то бело-синие в случае победы над греческим Арисом выйдут на победителя пары Нефтчи (Баку, Азербайджан) – Бешикташ (Стамбул, Турция).
Фото: ФК Заря
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко