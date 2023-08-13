Финишировали на затопленной лодке. Украинские гребцы поразили всех в Таиланде

Украинские гребцы на соревнованиях в Таиланде поразили всех незаурядной стойкостью, они финишировали на затопленной лодке.

Спортсмены соревновались на дистанции 2000 метров. Однако за 200 метров до финиша произошло непредсказуемое — команду затопило волной от соперников. Но они отказались от помощи и прошли это расстояние почти полностью в воде.

– Бороться до конца! Очень необычно украинцы преодолевали последние из 2000 метров в открытом классе на чемпионате мира по гребле на лодках Дракон. Но они не сдались, продолжили борьбу и финишировали с 6-м результатом из 9 команд. Браво за характер, – прокомментировали в Спортивном комитете Украины.

Из девяти команд украинцы заняли шестое место, но несмотря на такой результат, несокрушимые спортсмены стали героями дня. Зрители и жюри аплодировали им стоя.

Напомним, украинка Даяна Ястремская стала победительницей теннисного турнира в польском Гродзиске-Мазовецком.

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