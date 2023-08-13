Финишировали на затопленной лодке. Украинские гребцы поразили всех в Таиланде
Украинские гребцы на соревнованиях в Таиланде поразили всех незаурядной стойкостью, они финишировали на затопленной лодке.
Спортсмены соревновались на дистанции 2000 метров. Однако за 200 метров до финиша произошло непредсказуемое — команду затопило волной от соперников. Но они отказались от помощи и прошли это расстояние почти полностью в воде.
Из девяти команд украинцы заняли шестое место, но несмотря на такой результат, несокрушимые спортсмены стали героями дня. Зрители и жюри аплодировали им стоя.
– Бороться до конца! Очень необычно украинцы преодолевали последние из 2000 метров в открытом классе на чемпионате мира по гребле на лодках Дракон. Но они не сдались, продолжили борьбу и финишировали с 6-м результатом из 9 команд. Браво за характер, – прокомментировали в Спортивном комитете Украины.
Напомним, украинка Даяна Ястремская стала победительницей теннисного турнира в польском Гродзиске-Мазовецком.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко