Ястремська тріумфувала на турнірі у Польщі – це її перший титул WTA за чотири роки
Українка Даяна Ястремська стала переможницею тенісного турніру у польському Гродзиську-Мазовецькому.
У фіналі челенджеру WTA із призовим фондом $115 тис. вона обіграла бельгійку Грет Міннен з рахунком 2:6, 6:1, 6:3.
Зустріч тривала одну годину та 55 хвилин, за які 23-річна українка виконала три подачі на виліт та припустилася шістьох подвійних помилок.
Це вже четверта очна зустріч спортсменок, з яких у двох матчах фортуна була на боці Даяни, а в одному тріумфувала Грет. Востаннє тенісистки зустрічалися на корті у фіналі кваліфікації ґрунтового турніру серії Grand Slam Ролан Гаррос-2023. Тоді українка взяла гору над бельгійкою.
Трофей турніру у Польщі для Ястремської став першим з 2019 року, коли вона тріумфувала у французькому Страсбурзі. Загалом для неї це четвертий титул WTA у кар’єрі.
В оновленому рейтингу WTA Даяна підійметься відразу на 37 позицій та стане 112-ю ракеткою світу.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко