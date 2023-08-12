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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Ястремська тріумфувала на турнірі у Польщі – це її перший титул WTA за чотири роки

Даяна Ястремська
Фото: Getty Images

Українка Даяна Ястремська стала переможницею тенісного турніру у польському Гродзиську-Мазовецькому.

У фіналі челенджеру WTA із призовим фондом $115 тис. вона обіграла бельгійку Грет Міннен з рахунком 2:6, 6:1, 6:3.

Зустріч тривала одну годину та 55 хвилин, за які 23-річна українка виконала три подачі на виліт та припустилася шістьох подвійних помилок.

Це вже четверта очна зустріч спортсменок, з яких у двох матчах фортуна була на боці Даяни, а в одному тріумфувала Грет. Востаннє тенісистки зустрічалися на корті у фіналі кваліфікації ґрунтового турніру серії Grand Slam Ролан Гаррос-2023. Тоді українка взяла гору над бельгійкою.

Трофей турніру у Польщі для Ястремської став першим з 2019 року, коли вона тріумфувала у французькому Страсбурзі. Загалом для неї це четвертий титул WTA у кар’єрі.

В оновленому рейтингу WTA Даяна підійметься відразу на 37 позицій та стане 112-ю ракеткою світу.

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Даяна Ястремська, Теніс
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