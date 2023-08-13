Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
На Вінниччині під час тривоги пролунали вибухи: що відомо
В Україні дозволили виїзд за кордон ще одній категорії громадян
РФ вгатила Кинджалами по Прикарпаттю: загинула дитина
Отруїлися газами від гнилої картоплі. На Львівщині у підвалі знайшли тіла чотирьох людей
Коли втрачається статус біженця в Польщі: експерт розповів, що не можна робити
Спорт
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Фінішували на затопленому човні. Українські веслярі вразили всіх у Таїланді

веслярі
Фото: Depositphotos

Українські веслярі на змаганнях у Таїланді вразили всіх неабиякою стійкістю, вони фінішували на затопленому човні.

Спортсмени змагалися на дистанції 2000 метрів. Проте за 200 метрів до фінішу сталося непередбачуване – команду затопило хвилею від суперників. Але вони відмовилися від допомоги та пройшли цю відстань майже повністю у воді. 

З девʼяти команд українці посіли шосте місце, але попри такий результат незламні спортсмени стали героями дня. Глядачі та журі аплодували їм стоячи. 

– Боротися до кінця! Дуже незвично українці долали останні із 2000 метрів у відкритому класі на чемпіонату світу з веслування на човнах Дракон. Та вони не здалися, продовжили боротьбу і фінішували з 6-м результатом із-поміж 9 команд. Браво за характер, — прокоментували у Спортивному комітеті України.

Нагадаємо, українка Даяна Ястремська стала переможницею тенісного турніру у польському Гродзиську-Мазовецькому.

Читайте також
Костюк обіграла шосту ракетку світу на турнірі у Вашингтоні
Марта Костюк

змагання, спортивні змагання, Таїланд
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Україна вимагає позбавити нейтрального статусу росіянку Смірнову, яку перемогла Харлан
Фінішували на затопленому човні. Українські веслярі вразили всіх у Таїланді
Відео
Навчання пілотів на F-16: чому досі не почалася підготовка і хто гальмує процес

Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (11.08.2023)
Фінішували на затопленому човні. Українські веслярі вразили всіх у Таїланді
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (11.08.2023)
Фінішували на затопленому човні. Українські веслярі вразили всіх у Таїланді
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (11.08.2023)
Фінішували на затопленому човні. Українські веслярі вразили всіх у Таїланді
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (11.08.2023)
Фінішували на затопленому човні. Українські веслярі вразили всіх у Таїланді
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь