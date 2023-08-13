Фінішували на затопленому човні. Українські веслярі вразили всіх у Таїланді
Українські веслярі на змаганнях у Таїланді вразили всіх неабиякою стійкістю, вони фінішували на затопленому човні.
Спортсмени змагалися на дистанції 2000 метрів. Проте за 200 метрів до фінішу сталося непередбачуване – команду затопило хвилею від суперників. Але вони відмовилися від допомоги та пройшли цю відстань майже повністю у воді.
З девʼяти команд українці посіли шосте місце, але попри такий результат незламні спортсмени стали героями дня. Глядачі та журі аплодували їм стоячи.
– Боротися до кінця! Дуже незвично українці долали останні із 2000 метрів у відкритому класі на чемпіонату світу з веслування на човнах Дракон. Та вони не здалися, продовжили боротьбу і фінішували з 6-м результатом із-поміж 9 команд. Браво за характер, — прокоментували у Спортивному комітеті України.
Нагадаємо, українка Даяна Ястремська стала переможницею тенісного турніру у польському Гродзиську-Мазовецькому.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко