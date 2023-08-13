Фінішували на затопленому човні. Українські веслярі вразили всіх у Таїланді

Українські веслярі на змаганнях у Таїланді вразили всіх неабиякою стійкістю, вони фінішували на затопленому човні.

Спортсмени змагалися на дистанції 2000 метрів. Проте за 200 метрів до фінішу сталося непередбачуване – команду затопило хвилею від суперників. Але вони відмовилися від допомоги та пройшли цю відстань майже повністю у воді.



З девʼяти команд українці посіли шосте місце, але попри такий результат незламні спортсмени стали героями дня. Глядачі та журі аплодували їм стоячи.

– Боротися до кінця! Дуже незвично українці долали останні із 2000 метрів у відкритому класі на чемпіонату світу з веслування на човнах Дракон. Та вони не здалися, продовжили боротьбу і фінішували з 6-м результатом із-поміж 9 команд. Браво за характер, — прокоментували у Спортивному комітеті України.

Нагадаємо, українка Даяна Ястремська стала переможницею тенісного турніру у польському Гродзиську-Мазовецькому.

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