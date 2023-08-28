Впервые за карьеру: украинка Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту

Украинская спортсменка Ярослава Магучих впервые в своей карьере стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту. В Будапеште украинка завоевала “золото” с результатом 2.01 метра.

До этого Магучих, которая завоевывала бронзу на Олимпиаде в Токио-2020, дважды останавливалась в шаге от звания чемпионки мира. В 2019-м и 2022-м годах она завоевала серебряные медали, уступая Марии Ласицкене и австралийке Элеанор Паттерсон соответственно.

Ирина Геращенко, другая украинка в финале, до сих пор лишь однажды претендовала на медали. В прошлом году в американском Юджине украинка лишь по попыткам уступила итальянке Элене Валлортигари место на подиуме.

Вне нынешнего финала остались две другие украинки — Юлия Левченко и Юлия Чумаченко. В квалификации они остановились на отметках в 1.89 и 1.85 метра соответственно, не пройдя в 15 претенденток на награды.

Конкуренцию для Магучих и Геращенко в секторе должны были составить привычные соперницы на топ-уровне: олимпийская вице-чемпионка Никола Олислагерс, действующая чемпионка мира Паттерсон и бронзовая медалистка Евро-2023 Ангелина Топич, среди других.

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