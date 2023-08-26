Впервые за 10 лет: украинская легкоатлетка Бех-Романчук получила серебро на Чемпионате мира
Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук стала вице-чемпионкой мира по легкой атлетике.
Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта Украины.
На мировом первенстве в венгерском Будапеште она завоевала серебряную медаль в тройном прыжке. С результатом 15.00 метра она уступила лишь олимпийской чемпионке, Юлимар Рохас из Венесуэлы (15.08 м). Бронза досталась кубинке Леянисе Перес Эрнандес (14.96 м).
— Марина Бех-Романчук принесла Украине первую награду мирового первенства в Будапеште и стала первой украинской медалисткой чемпионатов мира по тройному прыжку за последние 10 лет. В 2013-м году бронзу в этой дисциплине завоевала Ольга Саладуха. Поздравляем нашу вице-чемпионку и желаем успеха сборной Украины на чемпионате мира-2023, который продлится до 27 августа, — говорится в сообщении.
Фото: Министерство молодежи и спорта Украины