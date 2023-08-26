Впервые за 10 лет: украинская легкоатлетка Бех-Романчук получила серебро на Чемпионате мира

Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук стала вице-чемпионкой мира по легкой атлетике.

Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта Украины.

На мировом первенстве в венгерском Будапеште она завоевала серебряную медаль в тройном прыжке. С результатом 15.00 метра она уступила лишь олимпийской чемпионке, Юлимар Рохас из Венесуэлы (15.08 м). Бронза досталась кубинке Леянисе Перес Эрнандес (14.96 м).

— Марина Бех-Романчук принесла Украине первую награду мирового первенства в Будапеште и стала первой украинской медалисткой чемпионатов мира по тройному прыжку за последние 10 лет. В 2013-м году бронзу в этой дисциплине завоевала Ольга Саладуха. Поздравляем нашу вице-чемпионку и желаем успеха сборной Украины на чемпионате мира-2023, который продлится до 27 августа, — говорится в сообщении.

Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

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