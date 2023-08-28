Вперше за кар’єру: українка Магучіх стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту

Українська спортсменка Ярослава Магучіх вперше у власній кар’єрі стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту. У Будапешті українка здобула “золото” з результатом 2.01 метра.

До цього Магучіх, бронзова олімпійська призерка Токіо-2020, двічі зупинялася за крок від звання чемпіонки світу. У 2019-му та 2022-му роках вона виборола срібні медалі, поступаючись Марії Ласіцкене та австралійці Елеанор Паттерсон відповідно.

Ірина Геращенко, інша українка у фіналі, досі лише одного разу претендувала на медалі. Минулого року в американському Юджині українка лише за спробами поступилася італійці Елені Валлортігарі місцем на подіумі.

Поза цьогорічним фіналом залишилися дві інші українки — Юлія Левченко та Юлія Чумаченко. У кваліфікації вони зупинилися на позначках у 1.89 та 1.85 метра відповідно, не пройшовши до 15 претенденток на нагороди.

Конкуренцію для Магучіх та Геращенко в секторі мали скласти звичні суперниці на топрівні: олімпійська віцечемпіонка Нікола Оліслагерс, чинна чемпіонка світу Паттерсон та бронзова медалістка Євро-2023 Ангеліна Топич, серед інших.

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