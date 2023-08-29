Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Статьи
Девятая годовщина кровавого августа: главные факты об Иловайском котле
Как узнать, готов ли паспорт гражданина Украины онлайн — инструкция
Ошибка — это единственный вариант: как могла произойти авиакатастрофа, в которой погибли Джус, Проказин и Минка
Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде
Усик – Дюбуа: букмекеры назвали фаворита боя
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Скандальный удар в пятом раунде: WBA вынесла вердикт по бою Усик — Дюбуа

Олександр Усик
Фото: Getty Images

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) объявила свой вердикт по итогам боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа относительно скандального эпизода в пятом раунде.

В начале трехминутки британец пробил украинца ниже пояса. О нокдауне речь не шла, поэтому рефери дал Усику на восстановление пять минут, согласно регламенту. После боя команда Дюбуа заявила, что удар был по правилам.

В своем заявлении WBA подтвердила позицию рефери на ринге, а Усик остается чемпионом мира в супертяжелом весе по версии организации.

— В бою был драматический момент, когда Дюбуа нанес удар ниже пояса, от которого Усик упал на канвас. Область, в которую он попал, вызвала споры о законности удара, но рефери постановил, что удар пришелся в зону ниже пояса, и дал Усику необходимое время на восстановление, чтобы продолжить бой, — говорится в заявлении.

Там добавили, что после этого удара украинец “изменил свое отношение и стал действовать немного агрессивнее, чтобы получить два нокдауна в бою и победить в девятом раунде”.

Эта победа для Усика стала 21-й в профессиональной карьере, на счету которого 14 нокаутов. На счету Дюбуа сейчас 19 побед, 2 поражения и 18 нокаутов.

С более подробным обзором и лучшими моментами боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа вы можете ознакомиться в новости Фактов ICTV.

Читайте также
Беринчик победил шведа Йигита и защитил пояс WBO International
Берінчик

Источник: WBA

WBA, Бокс, Александр Усик
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украли победу. Дюбуа требует реванша, заявляя, что не бил Усика ниже пояса
Усик Дюбуа
Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде
Усик Дюбуа
Беринчик победил шведа Йигита и защитил пояс WBO International
Берінчик
Где смотреть бой Усик — Дюбуа
Усик Дюбуа
Усик – Дюбуа: букмекеры назвали фаворита боя
Усик Дюбуа
Игры
Видео
Какое количество F-16 изменит ход войны: рассказывает самый смертоносный американский пилот Дэн Хэмптон

Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (29.08.2023)
Скандальный удар в пятом раунде: WBA вынесла вердикт по бою Усик — Дюбуа
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (28.08.2023)
Скандальный удар в пятом раунде: WBA вынесла вердикт по бою Усик — Дюбуа
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (28.08.2023)
Скандальный удар в пятом раунде: WBA вынесла вердикт по бою Усик — Дюбуа
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (28.08.2023)
Скандальный удар в пятом раунде: WBA вынесла вердикт по бою Усик — Дюбуа
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь