Скандальный удар в пятом раунде: WBA вынесла вердикт по бою Усик — Дюбуа

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) объявила свой вердикт по итогам боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа относительно скандального эпизода в пятом раунде.

В начале трехминутки британец пробил украинца ниже пояса. О нокдауне речь не шла, поэтому рефери дал Усику на восстановление пять минут, согласно регламенту. После боя команда Дюбуа заявила, что удар был по правилам.

В своем заявлении WBA подтвердила позицию рефери на ринге, а Усик остается чемпионом мира в супертяжелом весе по версии организации.

— В бою был драматический момент, когда Дюбуа нанес удар ниже пояса, от которого Усик упал на канвас. Область, в которую он попал, вызвала споры о законности удара, но рефери постановил, что удар пришелся в зону ниже пояса, и дал Усику необходимое время на восстановление, чтобы продолжить бой, — говорится в заявлении.

Там добавили, что после этого удара украинец “изменил свое отношение и стал действовать немного агрессивнее, чтобы получить два нокдауна в бою и победить в девятом раунде”.

Эта победа для Усика стала 21-й в профессиональной карьере, на счету которого 14 нокаутов. На счету Дюбуа сейчас 19 побед, 2 поражения и 18 нокаутов.

С более подробным обзором и лучшими моментами боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа вы можете ознакомиться в новости Фактов ICTV.

Источник: WBA

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.