Украли победу. Дюбуа требует реванша, заявляя, что не бил Усика ниже пояса

Команда Даниэля Дюбуа и сам британский боксер заявили об обжаловании решения арбитра. Они считают, что у Дюбуа “украли” победу.

Причиной стал эпизод в начале пятого раунда, когда Даниэль Дюбуа ударил Александра Усика, и украинец упал на канвас.

Рефери в ринге классифицировал его как удар ниже пояса, поэтому бой приостановили и дали время Усику на восстановление.

Промоутер британца Фрэн Уоррен также поддержал боксера и отметил, что судьи не сняли бойцу никаких очков.

Впрочем, мнения экспертов разделились. Кто-то действительно поддерживает Дюбуа и считает, что его удар был в тело соперника. Но есть и те, кто на стороне Усика. Например, его экс-соперник британский боксер Тони Белью.

– Все, что ниже пупка, классифицируется как ниже пояса в боксе. Это не мое мнение, это — факт. Таковы правила. Ваши шорты не должны закрывать ваш пупок, потому что если это так — можно попасть в пояс. Это фото вместо тысячи слов, – написал Беллью в своем Twitter.

Anything below the naval is classed as low in boxing! That’s not my opinion that’s a FACT! That’s the rules! Your shorts shouldn’t cover your naval cos if they do the belt can be hit! This picture says a thousand words! Spew it once and you’ll spew it again is also another fact! pic.twitter.com/JDdfJxdGrE

— Tony Bellew (@TonyBellew) August 26, 2023