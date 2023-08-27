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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Украли победу. Дюбуа требует реванша, заявляя, что не бил Усика ниже пояса

Усик Дюбуа
Фото: Getty Images

Команда Даниэля Дюбуа и сам британский боксер заявили об обжаловании решения арбитра. Они считают, что у Дюбуа “украли” победу.

Причиной стал эпизод в начале пятого раунда, когда Даниэль Дюбуа ударил Александра Усика, и украинец упал на канвас.

Рефери в ринге классифицировал его как удар ниже пояса, поэтому бой приостановили и дали время Усику на восстановление.

– Я не считаю, что это удар ниже пояса. Я думаю, что нанес его по правилам и что у меня украли победу. Меня сегодня ограбили, я еще вернусь, – сказал Дюбуа в ринге.

Промоутер британца Фрэн Уоррен также поддержал боксера и отметил, что судьи не сняли бойцу никаких очков.

Впрочем, мнения экспертов разделились. Кто-то действительно поддерживает Дюбуа и считает, что его удар был в тело соперника. Но есть и те, кто на стороне Усика. Например, его экс-соперник британский боксер Тони Белью.

– Все, что ниже пупка, классифицируется как ниже пояса в боксе. Это не мое мнение, это — факт. Таковы правила. Ваши шорты не должны закрывать ваш пупок, потому что если это так — можно попасть в пояс. Это фото вместо тысячи слов, – написал Беллью в своем Twitter.

Напомним, 26 августа украинский боксер Александр Усик защитил свои чемпионские пояса в бою против британца Даниэля Дюбуа. Бой состоялся в Варшаве на Тарчински Арена.

Поединок длился девять раундов и завершился победой украинца техническим нокаутом.

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