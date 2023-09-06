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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

На войне во время штурма вражеских позиций погиб украинский легкоатлет Мочульский

Юрій Мочульський

На войне, которую Россия развязала против Украины, погиб легкоатлет Юрий Мочульский. Ему было 28 лет.

О смерти спортсмена и воина ВСУ сообщила его жена Татьяна Глушко.

— Я никогда не могла подумать, что это все будет о нас… Мы столько всего планировали. У нас должна была быть вся жизнь впереди. Но теперь нет. Я не знаю, как жить дальше, и даже не хочу жить без тебя. Ты то знал, я всегда тебе говорила миллионы раз: “моя жизнь без тебя не существует”, или “ты вся моя жизнь”. Потому что так и есть, я просто хочу быть рядом с тобой, любимый, — написала Татьяна.

Мочульский погиб во время штурма вражеских позиций 29 августа. О времени и месте, где можно будет проститься с Юрием, будет сообщено позже.

Легкоатлет Дмитрий Демьянюк, который также защищает Украину от российских захватчиков, рассказал, что Мочульский приехал из-за границы, чтобы защищать Украину от оккупантов в первый день войны.

— Ты отдал за нас самое ценное. Свою жизнь. Ты должен был быть офицером, несмотря на свое нежелание, но за свое отношение к личному составу. Но не успел. Для меня ты будешь всегда настоящим командиром и офицером. Я всегда буду стоять на коленях перед тобой. Проклятая Россия, мразь, должна ответить за каждого, кого забрала у нас. Отомстим, — написал Демьянюк.

 

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Допис, поширений Dmytro Demyanyuk (@highjump_demyan)

После начала полномасштабной войны Мочульский присоединился к 103-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВСУ. Был ранен. После лечения снова вернулся на фронт.

Известно, что он профессионально занимался бегом на длинные дистанции. Окончил Львовский государственный университет физической культуры.

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Фото: Татьяна Глушко

Война в Украине, Легка атлетика, смерть спортсмена
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