На войне во время штурма вражеских позиций погиб украинский легкоатлет Мочульский

На войне, которую Россия развязала против Украины, погиб легкоатлет Юрий Мочульский. Ему было 28 лет.

О смерти спортсмена и воина ВСУ сообщила его жена Татьяна Глушко.

— Я никогда не могла подумать, что это все будет о нас… Мы столько всего планировали. У нас должна была быть вся жизнь впереди. Но теперь нет. Я не знаю, как жить дальше, и даже не хочу жить без тебя. Ты то знал, я всегда тебе говорила миллионы раз: “моя жизнь без тебя не существует”, или “ты вся моя жизнь”. Потому что так и есть, я просто хочу быть рядом с тобой, любимый, — написала Татьяна.

Мочульский погиб во время штурма вражеских позиций 29 августа. О времени и месте, где можно будет проститься с Юрием, будет сообщено позже.

Легкоатлет Дмитрий Демьянюк, который также защищает Украину от российских захватчиков, рассказал, что Мочульский приехал из-за границы, чтобы защищать Украину от оккупантов в первый день войны.

— Ты отдал за нас самое ценное. Свою жизнь. Ты должен был быть офицером, несмотря на свое нежелание, но за свое отношение к личному составу. Но не успел. Для меня ты будешь всегда настоящим командиром и офицером. Я всегда буду стоять на коленях перед тобой. Проклятая Россия, мразь, должна ответить за каждого, кого забрала у нас. Отомстим, — написал Демьянюк.

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После начала полномасштабной войны Мочульский присоединился к 103-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВСУ. Был ранен. После лечения снова вернулся на фронт.

Известно, что он профессионально занимался бегом на длинные дистанции. Окончил Львовский государственный университет физической культуры.

Фото: Татьяна Глушко

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