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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

На війні під час штурму ворожих позицій загинув український легкоатлет Мочульський

Юрій Мочульський

На війні, яку Росія розв’язала проти України, загинув легкоатлет Юрій Мочульський. Йому було 28 років.

Про смерть спортсмена та воїна ЗСУ повідомила його дружина Тетяна Глушко.

— Я ніколи не могла подумати, що це все буде про нас… Ми стільки всього планували. У нас мало бути вже життя попереду. Але тепер немає. Я не знаю, як жити далі, і навіть не хочу жити без тебе. Ти то знав, я завжди тобі казала  мільйони разів: “моє життя без тебе не існує”, або ж “ти все моє життя”. Бо так і є, я просто хочу бути поруч з тобою, коханий, – написала Тетяна.

Мочульський загинув під час штурму ворожих позицій 29 серпня. Про час та місце, де можна буде попрощатися з Юрієм, буде повідомлено пізніше.

Легкоатлет Дмитро Дем’янюк, який також захищає Україну від російських загарбників, розповів, що Мочульський приїхав з-за кордону, щоб захищати Україну від окупантів у перший день війни.

— Ти віддав за нас найцінніше. Своє життя. Ти мав бути офіцером, попри своє небажання, але за своє ставлення до особового складу. Але не встиг. Для мене ти будеш завжди справжнім командиром і офіцером. Я завжди стоятиму на колінах перед тобою. Клята Росія, мразота, повинна відповісти за кожного, кого забрала у нас. Помстимося, – написав Дем’янюк.

 

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Допис, поширений Dmytro Demyanyuk (@highjump_demyan)

Після початку повномасштабної війни Мочульський приєднався до 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. Був поранений. Після лікування знову повернувся на фронт.

Відомо, що він професійно займався бігом на довгі дистанції. Закінчив Львівський державний університет фізичної культури.

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Фото: Тетяна Глушко

Війна в Україні, Легка атлетика, смерть спортсмена
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