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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В боях под Бахмутом погиб мастер спорта по боевым искусствам Котынин

Олександр Котинін

На войне с российскими оккупантами погиб многократный победитель Киевской области по рукопашному бою и джиу-джитсу Александр Котынин. Ему было 26 лет.

Об этом сообщили в Управлении по вопросам молодежи и спорта Белоцерковского городского совета.

По информации издания Буквы, воин ВСУ получил тяжелые ранения под Бахмутом в Донецкой области в конце августа и умер 22 августа, несмотря на попытки врачей его спасти.

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Александр Котинин был мастером спорта по панкратиону, многократным победителем чемпионатов Киевской области и Белой Церкви по панкратиону, рукопашному бою и джиу-джитсу.

Он победил на Всеукраинском турнире по панкратиону среди юношей в 2013 году и стал чемпионом и серебряным призером чемпионата Украины по панкратиону среди юношей 2014 года.

На фронте защитник был старшим наводчиком гранатометного отделения взвода огневой поддержки.

Отметим, что уже создана петиция для присвоения ему звания Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда посмертно.

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Боевые искусства, Война в Украине, смерть спортсмена
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