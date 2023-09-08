У боях під Бахмутом загинув майстер спорту з бойових мистецтв Котинін
На війні з російськими окупантами загинув багаторазовий переможець Київської області з рукопашного бою та джиу-джитсу Олександр Котинін. Йому було 26 років.
Про це повідомили в Управлінні з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради.
За інформацією видання Букви, воїн ЗСУ дістав тяжкі поранення під Бахмутом на Донеччині наприкінці серпня та помер 22 серпня, попри спроби лікарів його урятувати.
Олександр Котинін був майстром спорту з панкратіону, багаторазовим переможцем чемпіонатів Київської області та Білої Церкви з панкратіону, рукопашного бою та джиу-джитсу.
Він переміг на Всеукраїнському турнірі з панкратіону серед юнаків у 2013 році та став чемпіоном та срібним призером чемпіонату України з панкратіону серед юнаків 2014 року.
На фронті захисник був старшим навідником гранатометного відділення взводу вогневої підтримки.
Зазначимо, що вже створено петицію для присвоєння йому звання Героя України з врученням ордена Золота Зірка посмертно.
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик