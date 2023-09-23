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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

WADA сохранило недопуск россиян под флагом на соревнования — что известно

WADA
Фото: Getty Images

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) все еще не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.

Его приняли во время заседания исполкома организации в Шанхае, о чем говорится на сайте WADA.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил РУСАДА статуса соответствия на два года. По истечении двухлетнего периода WADA провело его оценку и мониторинг.

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— Пока все условия восстановления не будут выполнены, РУСАДА не может рассматриваться на предмет восстановления. Кроме того, российское агентство не будет иметь права на восстановление по решению CAS, пока не будет устранено несоответствие, связанное с ее национальным законодательством, — говорится в заявлении WADA.

Согласно этому решению CAS, российские спортсмены были лишены возможности выступать под своим флагом и гимном на международных соревнованиях.

Кроме того, России запретили претендовать на право проведения Олимпийских и Паралимпийских игр, а также чемпионатов мира.

Лишение статуса соответствия означает, что представители РУСАДА не могут занимать должности в WADA. Напомним, на трех последних Олимпиадах российские спортсмены выступали без флага и национального гимна.

Источник: WADA

CAS, WADA, Допинг, Росія
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