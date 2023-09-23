WADA зберегло недопуск росіян під прапором на змагання – що відомо

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) ухвалило рішення, що Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) все ще не відповідає Всесвітньому антидопінговому кодексу.

Його ухвалили під час засідання виконкому організації у Шанхаї, про що йдеться на сайті WADA.

У грудні 2020 року Спортивний арбітражний суд (CAS) позбавив РУСАДА статусу відповідності на два роки. Після закінчення дворічного періоду WADA провело його оцінку та моніторинг.

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– Поки всі умови відновлення не будуть виконані, РУСАДА не може розглядатися на предмет відновлення. Крім того, російське агентство не матиме права на відновлення за рішенням CAS, доки не буде усунуто невідповідність, пов’язану з її національним законодавством, – йдеться у заяві WADA.

Згідно з цим рішенням CAS, російські спортсмени були позбавлені можливості виступати під своїм прапором і гімном на міжнародних змаганнях.

Окрім того, Росії заборонили претендувати на право проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор, а також чемпіонатів світу.

Позбавлення статусу відповідності означає, що представники РУСАДА не можуть обіймати посад у WADA. Нагадаємо, на трьох останніх Олімпіадах російські спортсмени виступали без прапора та національного гімну.

Джерело: WADA

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