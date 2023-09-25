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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Не могла и представить! Эфиопка побила мировой рекорд на Берлинском марафоне на 42,2 км

Тігіст Асефа
Фото: Getty Images

Эфиопская бегунья Тигист Аcсефа установила новый мировой рекорд на Берлинском марафоне.

26-летняя спортсменка преодолела дистанцию в 42,2 км за 2 часа 11 минут и 53 секунды, что является новым мировым рекордом у женщин.

— Я хотела побить мировой рекорд марафона, но не могла и представить, что это приведет к результату, меньше 2 часов и 12 минут. Я очень счастлива, — сказала спортсменка.

Асcефа побила предыдущий рекорд, установленный кенийкой Бриджит Косгей в 2019 году, на 2 минуты 11 секунд.

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Половину дистанции она преодолела за 1:06:20, что позволило ей побить мировой рекорд более чем на минуту. Но на втором отрезке бегунья была еще быстрее.

Поразительным является то, что это лишь ее второй марафон в карьере. Первый она пробежала в прошлом году в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), показав “скромное” время 2:34:01.

Второе место по итогам Берлинского марафона-2023 заняла немка Кристин Бегеманн, а третье кенийка Шейла Чепкируи.

Победителем марафона в мужском забеге стал кениец Элиуд Кипчоге, который пробежал дистанцию за 2:02.42. Вторым финиша добрался его соотечественник Винсент Кипкемои, а третьим — эфиоп Тадесе Такеле.

В начале Берлинского марафона на трассу выбежали климатические активисты, которые попытались перекрыть дорогу перед ее участниками. Их задержала и отвела полиция. Однако протестующие оставили на асфальте лужи оранжевой краски, в которые наступили некоторые спортсмены.

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Источник: The Guardian, Bild
Берлін, Ефіопія, Легка атлетика, Марафон
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