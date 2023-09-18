Установила рекорд сезона: Магучих выиграла финал Бриллиантовой лиги
Украинка Ярослава Магучих выиграла финал Бриллиантовой лиги-2023 самого престижного коммерческого турнира по легкой атлетике по прыжкам в высоту.
Спортсменка прыгнула на 2.03 м, тем самым установила рекорд сезона в мире и второй раз подряд выиграла финал Бриллиантовой лиги.
Магучих — первая в истории Украины двукратная чемпионка Бриллиантовой лиги.
Этап в американском Юджине стал для легкоатлетов последним в нынешнем сезоне. Его участники — лучшие спортсмены по итогам предыдущих 13 этапов.
В финал главного коммерческого соревнования по легкой атлетике по прыжкам в высоту пробились три украинки: Ирина Геращенко, Ярослава Магучих и Юлия Левченко. Геращенко начинала соревнования в США в статусе лидера сезона Бриллиантовой лиги в этой дисциплине. Магучих — как действующая чемпионка финала 2022 года и победительница нынешнего чемпионата мира в Будапеште.
Напомним, 27 августа на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште Ярослава Магучих завоевала золото в прыжках в высоту.
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