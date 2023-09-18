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Установила рекорд сезона: Магучих выиграла финал Бриллиантовой лиги

Ярослава Магучіх
Фото: Getty Images

Украинка Ярослава Магучих выиграла финал Бриллиантовой лиги-2023 самого престижного коммерческого турнира по легкой атлетике по прыжкам в высоту.

Спортсменка прыгнула на 2.03 м, тем самым установила рекорд сезона в мире и второй раз подряд выиграла финал Бриллиантовой лиги.

Магучих — первая в истории Украины двукратная чемпионка Бриллиантовой лиги.

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Этап в американском Юджине стал для легкоатлетов последним в нынешнем сезоне. Его участники — лучшие спортсмены по итогам предыдущих 13 этапов.

В финал главного коммерческого соревнования по легкой атлетике по прыжкам в высоту пробились три украинки: Ирина Геращенко, Ярослава Магучих и Юлия Левченко. Геращенко начинала соревнования в США в статусе лидера сезона Бриллиантовой лиги в этой дисциплине. Магучих — как действующая чемпионка финала 2022 года и победительница нынешнего чемпионата мира в Будапеште.

Напомним, 27 августа на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште Ярослава Магучих завоевала золото в прыжках в высоту.

Источник: Суспільне
Легка атлетика, Чемпионат, Ярослава Магучіх
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