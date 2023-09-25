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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Не могла й уявити! Ефіопка побила світовий рекорд на Берлінському марафоні на 42,2 км

Тігіст Асефа
Фото: Getty Images

Ефіопська бігунка Тігіст Аcсефа встановила новий світовий рекорд на Берлінському марафоні.

26-річна спортсменка подолала дистанцію у 42,2 км за 2 години 11 хвилин і 53 секунди, що є новим світовим рекордом для жінок.

Я хотіла побити світовий рекорд марафону, але не могла й уявити, що це призведе до результату, меншого за 2 години і 12 хвилин. Я дуже щаслива, – сказала спортсменка.

Аcсефа побила попередній рекорд, встановлений кенійкою Бріджит Косгей у 2019 році, на 2 хвилини 11 секунд.

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Половину дистанції вона подолала за 1:06:20, що дозволило їй побити світовий рекорд більш ніж на хвилину. Але на другому відрізку бігунка була ще швидшою.

Приголомшливим є те, що це лише її другий марафон у кар’єрі. Перший вона пробігла минулого року у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), показавши “скромний” час 2:34:01.

Друге місце за підсумками Берлінського марафону-2023 посіла німкеня Крістін Бегеманн, а третє кенійка Шейла Чепкіруї.

Переможцем марафону у чоловічому забігу став кенієць Еліуд Кіпчоге, який пробіг дистанцію за 2:02.42. Другим фінішу дістався його співвітчизник Вінсент Кіпкемоі, а третім – ефіоп Тадесе Такеле.

На початку Берлінського марафону на трасу вибігли кліматичні активісти, які спробували перекрити дорогу перед її учасниками. Їх затримала та відвела поліція. Однак протестувальники залишили на асфальті калюжі помаранчевої фарби, в які наступили деякі спортсмени.

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Джерело: The Guardian, Bild
Берлін, Ефіопія, Легка атлетика, Марафон
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