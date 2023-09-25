Не могла й уявити! Ефіопка побила світовий рекорд на Берлінському марафоні на 42,2 км

Ефіопська бігунка Тігіст Аcсефа встановила новий світовий рекорд на Берлінському марафоні.

26-річна спортсменка подолала дистанцію у 42,2 км за 2 години 11 хвилин і 53 секунди, що є новим світовим рекордом для жінок.

– Я хотіла побити світовий рекорд марафону, але не могла й уявити, що це призведе до результату, меншого за 2 години і 12 хвилин. Я дуже щаслива, – сказала спортсменка.

Аcсефа побила попередній рекорд, встановлений кенійкою Бріджит Косгей у 2019 році, на 2 хвилини 11 секунд.

Зараз дивляться

Половину дистанції вона подолала за 1:06:20, що дозволило їй побити світовий рекорд більш ніж на хвилину. Але на другому відрізку бігунка була ще швидшою.

Приголомшливим є те, що це лише її другий марафон у кар’єрі. Перший вона пробігла минулого року у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), показавши “скромний” час 2:34:01.

Друге місце за підсумками Берлінського марафону-2023 посіла німкеня Крістін Бегеманн, а третє – кенійка Шейла Чепкіруї.

Переможцем марафону у чоловічому забігу став кенієць Еліуд Кіпчоге, який пробіг дистанцію за 2:02.42. Другим фінішу дістався його співвітчизник Вінсент Кіпкемоі, а третім – ефіоп Тадесе Такеле.

На початку Берлінського марафону на трасу вибігли кліматичні активісти, які спробували перекрити дорогу перед її учасниками. Їх затримала та відвела поліція. Однак протестувальники залишили на асфальті калюжі помаранчевої фарби, в які наступили деякі спортсмени.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.