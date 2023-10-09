В Формуле-1 побили рекорд самого быстрого пит-стопа в истории

Британская конюшня McLaren побила мировой рекорд по самому быстрому пит-стопу в истории Формулы-1.

Это произошло во время Гран-при Катара на Международном автодроме Лусаил в минувший уикенд.

Предыдущий рекорд установила конюшня Red Bull, зафиксировав 1,82-секундную остановку во время обслуживания болида Макса Ферстаппена на Гран-при Бразилии 2019 года.

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Но McLaren его превзошел на 0,02 секунды. Под-стоп болида, за рулем которого был Ландо Норрис, длился ровно 1,8 секунды. Это произошло на 29-м круге в Катаре.

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Пилотами McLaren в текущем сезоне королевских гонок являются британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри. Первый выступает за команду с 2019 года, а для Пиастри это дебютный сезон в Формуле-1.

На Гран-при Катара Пиастри показал лучший результат в карьере, заняв второе место. Его партнер по команде Норрис финишировал третьим.

Источник : Formula 1

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