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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

За шесть этапов до конца: Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1

Макс Ферстаппен
Фото: Getty Images

Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен получил свой третий чемпионский титул в Формуле-1.

26-летний голландец беспрекословно доминировал на протяжении сезона и завоевал досрочно чемпионство на Гран-при в Катаре на автодроме Лусаил.

Гонщик в спринте финишировал вторым, уступив пилоту McLaren Оскару Пиастри. Ферстаппену, который выиграл 13 из 16 гонок в сезоне, для досрочного получения титула необходимо было финишировать шестым или выше.

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Перед воскресным заездом его партнер по команде Серхио Перес оставался единственным пилотом, который сохранял математические шансы на победу в чемпионате королевских гонок в текущем сезоне. Но мексиканец сошел с дистанции на 11-м круге.

За шесть этапов до конца чемпионата Формулы-1 Ферстаппен имеет 223 очка и опережает Переса на 177 очков. В розыгрыше чемпионата оставалось 180 очков. Голландец также стал лишь вторым пилотом в истории Формулы-1 после Михаэля Шумахера, который выиграл чемпионат за шесть этапов до конца сезона.

Выиграв третье чемпионство в F1 Ферстаппен сравнялся по количеству титулов с Айртоном Сенной, Нельсоном Пике, Ники Лаудой, Джеки Стюартом и Джеком Брэбемом.

Больше титулов только у Михаэля Шумахера, Льюиса Хэмилтона, Хуана-Мануэля Фанхио, Алена Проста и Себастьяна Феттеля.

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