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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Формулі-1 побили рекорд найшвидшого пітстопу в історії

Ландо Норріс
Фото: Depositphotos

Британська стайня McLaren побила світовий рекорд із найшвидшого пітстопу в історії Формули-1.

Це сталося під час Гран-прі Катару на Міжнародному автодромі Лусаїл минулого вікенду.

Попередній рекорд встановила стайня Red Bull, зафіксувавши 1,82-секундну зупинку під час обслуговування боліда Макса Ферстаппена на Гран-прі Бразилії 2019 року.

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Але McLaren його перевершив на 0,02 секунди. Підстоп боліда, за кермом якого був Ландо Норріс, тривав рівно 1,8 секунди. Це сталося на 29-му колі в Катарі.

 

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Допис, поширений McLaren (@mclaren)

Пілотами McLaren у поточному сезоні королівських перегонів є британець Ландо Норріс та австралієць Оскар Піастрі. Перший виступає за команду з 2019 року, а для Піастрі це дебютний сезон у Формулі-1.

На Гран-прі Катару Піастрі показав найкращий результат у кар’єрі, посівши друге місце. Його партнер по команді Норріс фінішував третім.

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Джерело: Formula 1
McLaren, Формула-1
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