Шахтер уволил главного тренера команды Патрика ван Леувена

Донецкий Шахтер уволил с должности главного тренера нидерландца Патрика ван Леувена.

Об этом сообщил официальный сайт клуба в понедельник, 16 октября.

— ФК Шахтер официально объявляет о прекращении действия контракта с главным тренером Патриком ван Леувеном. Вместе с наставником клуб покидает тренерский штаб, — говорится в сообщении.

В клубе поблагодарили ван Леувена и его ассистентов и пожелали успехов в будущем.

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Патрик ван Леувен возглавил горняков в начале июля 2023 года. В тренерском кресле он заменил Игора Йовичевича, с которым клуб выиграл чемпионат Украины. За этот период команда провела 12 официальных матчей.

В последнем матче под руководством ван Леувена Шахтер обыграл Рух в товарищеской встрече со счетом 2:0. А последней официальной игрой стал матч во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, в котором горняки одержали волевую победу над Антверпеном (3:2) в Бельгии.

Источник : ФК Шахтер

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