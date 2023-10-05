Шахтер одержал волевую победу над Антверпеном в матче Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер обыграл Антверпен в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24. Игра состоялась в Антверпене на стадионе Босейлстадион и завершилась со счетом 3:2.

Хозяева поля довольно быстро повели в счете. На третьей минуте игры футболисты Антверпена обокрали Ракицкого в собственной штрафной: Артур Вермерен отпасовал справа на Арбнора Муя, который точно пробил в дальний угол ворот.

В середине первого тайма бельгийский клуб удвоил свое преимущество после гола Мишеля-Анж Баликвиши в нижний угол ворот.

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Игра в первом тайме не вселяла хоть какую-то надежду на камбэк. Впрочем после перерыва подопечные Патрика ван Леувена продемонстрировали совершенно отличную от первой половины встречи игру.

Уже на 48-й минуте Шахтер отыграл один мяч — отличился Даниил Сикан. Равновесие в матче восстановил мяч от Ярослава Ракицкого, который мощно исполнил штрафной удар. Третий гол горняков на счету Сикана.

В компенсированное арбитром время за игру рукой в собственной штрафной Тараса Степаненко был назначен пенальти, впрочем Тоби Алдервейрелд не реализовал одиннадцатиметровый удар.

Напомним, команда Шахтера U-19 обыграла сверстников из Антверпена во втором туре Лиги УЕФА со счетом 2:1. Это первая победа молодежки горняков в текущем розыгрыше юношеской Лиги УЕФА.

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