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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

За 4 дня до старта турнира: россиян и белорусов допустили к ЧМ-2023 по каратэ

російська каратистка
Фото: Getty Images

Мировая федерация каратэ (WKF) допустила к участию в чемпионате мира-2023 под своей эгидой спортсменов из России и Беларуси. Они выступят в нейтральном статусе.

В заявку допустили 20 атлетов из этих двух стран: 12 россиян и восемь белорусов.

Чемпионат мира по каратэ стартует 24 октября в венгерской столице Будапеште. В турнире планируют принять участие и украинские каратисты.

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Ранее президент Украинской федерации каратэ Иван Дутчак заявлял, что в случае допуска россиян сборная не планирует бойкотировать турнир, но отметил в комментарии Суспільному, что будет оспаривать возможный допуск.

На ЧМ-2023 в Будапеште украинская команда будет представлена 22 спортсменами, которые будут соревноваться в 15 категориях.

На предыдущем Мундиале-2021 в Дубае Украина завоевала три медали — серебро (Анита Серегина) и две бронзы (Галина Мельник и Екатерина Кривая).

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Источник: WKF

Карате, Чемпионат мира
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