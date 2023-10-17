Неприятно соревноваться с людьми из этих стран: Терлюга о возможном бое с россиянкой на ЧМ

24 октября в Будапеште стартует чемпионат мира-2023 по каратэ. Сборную Украины на соревнованиях представят 22 спортсмена, которые будут соревноваться в 15 категориях.

На ЧМ не должно быть представителей России и Беларуси. Они ранее были отстранены от соревнований под эгидой Всемирной федерации каратэ (WKF). После рекомендаций МОК о допуске атлетов из этих двух стран в нейтральном статусе, WKF не сообщала публично о планах их придерживаться.

Действующая чемпионка Европы в весе до 55 кг Анжелика Терлюга, которая заявлена на соревнования, рассказала о своем отношении к возможному поединку на турнире с “нейтральными” оппонентками.

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— Мне это не нравится. Неприятно соревноваться с людьми из этих стран. Не знаю насчет белорусов, но знаю о россиянке из моей категории: у меня не было с ней нормальных отношений до (полномасштабного вторжения, — Ред.), и за все время я не видела (от нее, — Ред.) ни одной мысли о войне или какой-то позиции. Поэтому мне это неприятно — для человека ничего не произошло, — сказала каратистка.

Анжелика добавила, что если так произойдет и она будет соревноваться против россиянки, то не будет ей жать руки и не будет делать рей — традиционное приветствие соперников перед поединком.

— Буду делать все возможное, чтобы не проиграть в этом поединке, потому что для меня это будет большей травмой, чем даже соревнования, — добавила она.

31-летняя Анжелика Терлюга является действующей чемпионкой Европы в своей весовой категории. На Олимпийских играх-2020 в Токио она завоевала серебряную медаль.

Источник : Суспільне

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