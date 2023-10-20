За 4 дні до старту турніру: росіян та білорусів допустили до ЧС-2023 з карате

Світова федерація карате (WKF) допустила до участі у чемпіонаті світу-2023 під своєю егідою спортсменів із Росії та Білорусі. Вони виступлять у нейтральному статусі.

До заявки допустили 20 атлетів із цих двох країн: 12 росіян та вісім білорусів.

Чемпіонат світу з карате стартує 24 жовтня в угорській столиці Будапешті. У турнірі планують взяти участь й українські каратисти.

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Раніше президент Української федерації карате Іван Дутчак заявляв, що в разі допуску росіян збірна не планує бойкотувати турнір, але зазначив у коментарі Суспільному, що буде оскаржувати можливий допуск.

На ЧС-2023 у Будапешті українська команда буде представлена 22 спортсменами, які змагатимуться у 15 категоріях.

На попередньому Мундіалі-2021 у Дубаї Україна виборола три медалі – срібло (Аніта Серьогіна) та дві бронзи (Галина Мельник та Катерина Крива).

Джерело: WKF

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