Бой Усик — Фьюри перенесли: когда состоится долгожданный поединок

Чемпион по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик и обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри проведут бой за звание абсолютного чемпионат мира в супертяжелом весе в феврале в Рияде (Саудовская Аравия).

Об этом сообщает издание ESPN со ссылкой на источники.

Бой Фьюри — Усик был запланирован на 23 декабря, но, отмечается, Фьюри получил рассечение в поединке с Фрэнсисом Нганну, который дебютировал в профессиональном боксе.

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Во время поединка в Рияде 35-летний британец побывал в нокдауне, а сам бой завершился победой Фьюри раздельным решением судей.

Фьюри и Усик подписали контракты на долгожданный бой в конце сентября, почти за месяц до нетитульного боя британца с Нганну.

После поединка в Рияде и объявления судейского решения Усик вышел на ринг и сказал, что готов драться в декабре. За день до боя Усик написал в Instagram: Фрэнсис, будь осторожен с Тайсоном, он мне нужен на ринге 23 декабря.

На кону боя Усик — Фьюри будут стоять пояса WBA, WBO, WBC и IBF, а также второстепенные титулы IBO и The Ring, принадлежащие Усику.

В то же время если кто-то из боксеров активирует опцию реванша, то пояс IBF, вероятно, не будут разыгрывать, ведь его обладатель после первого боя должен будет драться с претендентом Филипом Хрговичем из Хорватии.

Источник : ESPN

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