Усик и Фьюри подписали контракт на бой за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Александр Усик и обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри подписали контракт на бой за титул абсолютного чемпиона в хевивейте.

Это подтвердила промоутерская компания Top Rank в социальных сетях.

В посте они написали: Тот, которого ждал мир. К нему они добавили постер, где изображены лица боксеров с пометкой: Подписано.

The one the world was waiting for…

#FuryUsyk | Riyadh, Saudi Arabia pic.twitter.com/ecRdap22yv

— Top Rank Boxing (@trboxing) September 29, 2023