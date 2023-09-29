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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Усик и Фьюри подписали контракт на бой за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе

Усик Ф'юрі

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Александр Усик и обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри подписали контракт на бой за титул абсолютного чемпиона в хевивейте.

Это подтвердила промоутерская компания Top Rank в социальных сетях.

В посте они написали: Тот, которого ждал мир. К нему они добавили постер, где изображены лица боксеров с пометкой: Подписано.

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Дата проведения поединка пока неизвестна, но бой состоится в Рияде в Саудовской Аравии. На кону будут стоять все четыре чемпионских пояса: WBA, WBO и IBF, которыми владеет украинец, и WBC, который у британца.

По сообщениям инсайдеров, бой может состояться 23 декабря этого года или в январе 2024 года.

Усик — Фьюри станет первым поединком в истории мирового бокса, когда на кону будут стоять все четыре пояса в супертяжелом весе.

Последним абсолютным чемпионом мира в хевивейте считался Ленокс Льюис в 2000 году, но тогда он владел лишь тремя поясами: WBA, WBC и IBF. Дело в том, что пояс WBO признали равноценным только в 2007 году.

Напомним, в августе Александр Усик защитил свои чемпионские пояса в бою против британца Даниэля Дюбуа. Последний бой Фьюри состоялся еще в декабре 2022 года, когда он победил Дерека Чисору. 28 октября британец проведет нетитульный бой против Фрэнсиса Нганну.

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Фото: Top Rank

Бокс, Александр Усик, Тайсон Ф'юрі
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