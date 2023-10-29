Фьюри побывал в нокдауне, но все же победил Нганну решением судей

Британский боксер Тайсон Фьюри одержал победу над бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну из Камеруна.

Бой состоялся в рамках большого вечера бокса в Рияде (Саудовская Аравия).

Поединок продлился все десять раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей — 96:93, 95:94, 94:95.

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В третьем раунде Фьюри оказался в нокдауне после мощного удара Нганну. Впрочем, британец смог быстро подняться и продолжить бой.

This is a photo that exists forever now. #FuryvsNgannou pic.twitter.com/E1PWnWilT3 — Shaheen Al-Shatti (@shaunalshatti) October 28, 2023

На счету Тайсона Фьюри 35 боев на профессиональном ринге, в которых он одержал 34 победы — один бой завершился ничьей.

Для Фрэнсиса Нганну этот бой стал дебютом в боксе. Ранее камерунец провел 20 боев в смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.

Ожидается, что следующий бой Тайсон Фьюри проведет против украинца Александра Усика. Таким образом, впервые с 1999 года определится абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.

В сентябре команды боксеров объявили, что достигли соглашения о бое, который должен состояться в Рияде. Предварительно поединок запланирован на 23 декабря 2023 года/

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