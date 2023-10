Фьюри побывал в нокдауне, но все же победил Нганну решением судей

Британский боксер Тайсон Фьюри одержал победу над бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну из Камеруна.

Бой состоялся в рамках большого вечера бокса в Рияде (Саудовская Аравия).

Поединок продлился все десять раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей — 96:93, 95:94, 94:95.

В третьем раунде Фьюри оказался в нокдауне после мощного удара Нганну. Впрочем, британец смог быстро подняться и продолжить бой.

This is a photo that exists forever now. #FuryvsNgannou pic.twitter.com/E1PWnWilT3

— Shaheen Al-Shatti (@shaunalshatti) October 28, 2023