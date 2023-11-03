Луческу подал в отставку с поста главного тренера Динамо
Главный тренер Динамо Мирча Луческу объявил, что покидает киевский клуб.
Об этом румынский специалист сказал во время пресс-конференции после матча Динамо — Шахтер в рамках 13 тура чемпионата Украины по футболу.
Он сказал, что уже имел разговор с президентом клуба Игорем Суркисом и поблагодарил всех за работу.
— Хочу сказать, что я 15 лет отдал футболу Украины. На этом я решил закончить свою карьеру. Это была последняя игра. Я попрощался со своими игроками, с игроками Шахтера. Спасибо всем. Хотелось бы завершить иначе, но всему приходит конец — и футбольной карьере, и любви, и жизни. Всему есть начало и конец, — сказал после игры румынский специалист.
Комментируя результат матча Динамо — Шахтер, он сказал, что в этом поединке победила “более опытная команда.
В рамках 13 тура УПЛ Шахтер минимально обыграл Динамо благодаря голу Александра Зубкова во втором тайме.
Мирча Луческу возглавил Динамо Киев в июле 2020 года. В его дебютный сезон работы с бело-синими команда выиграла чемпионат украинской Премьер-лиги, Кубок и Суперкубок Украины.
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