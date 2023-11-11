Харлан выиграла серебро на этапе Кубка мира по фехтованию в Алжире

Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира по фехтованию в Алжире.

В борьбе за золото олимпийская чемпионка уступила в финале представительнице Франции Саре Бальцер со счетом 11:15.

На турнире Харлан стартовала с победы над японкой Шигоми Фукушимой (15:7). После чего обыграла представительницу Алжира Саусен Будиаф (15:12), испанку Селию Перес Куэнку (15:11) и американку Татьяну Назлимов (15:9).

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На стадии полуфинала Харлан одолела греческую саблистку Деспину Георгиаду (15:12).

Для Украины это серебро Харлан является первой медалью на соревнованиях Кубка мира сезона-2023/24. А для самой спортсменки это в целом восьмая серебряная награда на уровне Кубков мира. На этом уровне украинка 13 раз выигрывала золото.

Этап в Алжире открывал сезон Кубка мира по фехтованию на саблях. В заявку сборной Украины вошли 14 спортсменов. 11 ноября в Алжире будут определять призеров мужского турнира, а женский командный турнир состоится 12 ноября. Украинки будут пропускать первый круг и стартуют с противостояния против команды Греции.

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