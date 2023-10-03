Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Калиновке Винницкой области есть попадания после атаки дронов: что говорят в горсовете
Массированная атака Черкасской области: РФ попала в промышленную инфраструктуру Умани
В Киеве брат с сестрой прыгнули с 24 этажа
Упали все смонтированные пролеты: в Киеве развалился Дегтяревский мост на Шулявке
Каждый является защитником Украины: почему 1 октября можно считать общенациональным праздником
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Это было круто и душевно! Харлан подарила Залужному саблю с поединка против россиянки

Харлан і Залужний

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан поделилась впечатлениями от встречи с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Во время встречи спортсменка подарила ему саблю, которой фехтовала против “нейтральной” россиянки Анны Смирновой на чемпионате мира в Милане. А еще одна часть ее униформы с этого поединка — маска — пошла на нужды бойцов 47 бригады.

По словам Харлан, это была неожиданная встреча.

Сейчас смотрят

– Я ему презентовала саблю, которой фехтовала в этом бою. Саблю – Залужному, а маску – на нужды нашим бойцам 47 бригады. Поэтому у меня сейчас ничего нет. Сейчас у меня должна быть новая экипировка. Но это очень такие классные моменты. С Валерием Федоровичем, конечно, была очень классная встреча, — рассказала спортсменка.

Ольга призналась, что во время встречи они говорили о фехтовании. В частности, Залужный ее спрашивал, “что такое фехтование, как можно прийти, что надо сделать, как ребенка увлечь этим видом спорта?”. Она добавила, что встреча была крутой и очень душевной.

– У нас был очень классный разговор. Я пришла, он мне презентовал флаги, какие-то сувениры. Я так сижу, думаю: ничего себе. При мне он подписал этот флаг и отдал. Поэтому один будет ездить со мной на все соревнования, все будут смотреть, потому что это большой флаг. Там Залужный, сердечко, оно как талисман будет нашей команды. И конечно, второй для наших ребят, — сказала Харлан.

27 июля на индивидуальных женских соревнованиях по фехтованию на сабле в рамках ЧМ в Милане Харлан победила нейтральную россиянку Смирнову. После поединка украинка отказалась пожимать ей руку, предложив коснуться саблями. Та отказалась. В итоге Харлан дисквалифицировали с одиночных соревнований.

На следующий день МОК предоставил Харлан автоматическую квалификацию на летние Олимпийские игры-2024 в Париже. Комитет выразил спортсменке поддержку и выделил квоту на Игры, поскольку она не имела возможности завоевать ее на ЧМ.

Источник: Radio NV

Фото: Getty Images, Ольга Харлан

Валерий Залужный, Ольга Харлан, Фехтование
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Залужный в День защитников: Врагу не удастся уничтожить нас и наше государство
Валерій Залужний
Подчеркнул необходимость усиления ПВО. Залужный встретился с начальником Штаба обороны Британии
Это было круто и душевно! Харлан подарила Залужному саблю с поединка против россиянки
Ни одна позиция не оставлена: Залужный провел итоговый разговор с Милли
Это было круто и душевно! Харлан подарила Залужному саблю с поединка против россиянки
Производство дронов и фронт: Зеленский собрал первую Ставку после командировки
Володимир Зеленський
Милли перед отставкой познакомил Залужного со своим преемником генералом Брауном
Залужний і Міллі

Загрузка

Игры
Видео
Реформы в Украине: чего на самом деле хотят США и ставили ли они ультиматум

Внутрипартийная борьба в США и приближение президентской гонки уже ощущаются. Издание Politico пишет, что Соединенные штаты подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, которая предусматривает дальнейшие реформы – борьбу с коррупцией, развитие украинской оборонки и полный переход на стандарты НАТО. Ранее было обнародовано письмо со списком реформ.

Оксана Михайлова
Военная помощь, восстановление и членство Украины в ЕС: что обсудили на встрече МИД ЕС в Киеве
Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель
Обстрел АВДЕЕВКИ! Группа АЛЬФА охотится на ВРАГА | Новости Факты ICTV за 03.10.2023
Это было круто и душевно! Харлан подарила Залужному саблю с поединка против россиянки
Байден и Конгресс! Устойчивая ПОДДЕРЖКА Украины | Новости Факты ICTV за 02.10.2023
Это было круто и душевно! Харлан подарила Залужному саблю с поединка против россиянки
Мэра Сум разоблачили на взятке | В Киеве разрушают памятник архитектуры | Новости Факты ICTV за 02.10.2023
Это было круто и душевно! Харлан подарила Залужному саблю с поединка против россиянки
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь