Это было круто и душевно! Харлан подарила Залужному саблю с поединка против россиянки

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан поделилась впечатлениями от встречи с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Во время встречи спортсменка подарила ему саблю, которой фехтовала против “нейтральной” россиянки Анны Смирновой на чемпионате мира в Милане. А еще одна часть ее униформы с этого поединка — маска — пошла на нужды бойцов 47 бригады.

По словам Харлан, это была неожиданная встреча.

Сейчас смотрят

– Я ему презентовала саблю, которой фехтовала в этом бою. Саблю – Залужному, а маску – на нужды нашим бойцам 47 бригады. Поэтому у меня сейчас ничего нет. Сейчас у меня должна быть новая экипировка. Но это очень такие классные моменты. С Валерием Федоровичем, конечно, была очень классная встреча, — рассказала спортсменка.

Ольга призналась, что во время встречи они говорили о фехтовании. В частности, Залужный ее спрашивал, “что такое фехтование, как можно прийти, что надо сделать, как ребенка увлечь этим видом спорта?”. Она добавила, что встреча была крутой и очень душевной.

– У нас был очень классный разговор. Я пришла, он мне презентовал флаги, какие-то сувениры. Я так сижу, думаю: ничего себе. При мне он подписал этот флаг и отдал. Поэтому один будет ездить со мной на все соревнования, все будут смотреть, потому что это большой флаг. Там Залужный, сердечко, оно как талисман будет нашей команды. И конечно, второй для наших ребят, — сказала Харлан.

27 июля на индивидуальных женских соревнованиях по фехтованию на сабле в рамках ЧМ в Милане Харлан победила нейтральную россиянку Смирнову. После поединка украинка отказалась пожимать ей руку, предложив коснуться саблями. Та отказалась. В итоге Харлан дисквалифицировали с одиночных соревнований.

На следующий день МОК предоставил Харлан автоматическую квалификацию на летние Олимпийские игры-2024 в Париже. Комитет выразил спортсменке поддержку и выделил квоту на Игры, поскольку она не имела возможности завоевать ее на ЧМ.

Источник: Radio NV

Фото: Getty Images, Ольга Харлан

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