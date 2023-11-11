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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Харлан виграла срібло на етапі Кубка світу з фехтування в Алжирі

Ольга Харлан
Фото: Getty Images

Українська шаблістка Ольга Харлан виборола срібну медаль на етапі Кубка світу з фехтування в Алжирі.

У боротьбі за золото олімпійська чемпіонка поступилася у фіналі представниці Франції Сарі Бальцер із рахунком 11:15.

На турнірі Харлан стартувала з перемоги над японкою Шигомі Фукушимою (15:7). Після чого обіграла представницю Алжиру Саусен Будіаф (15:12), іспанку Селію Перес Куенку (15:11) та американку Татьяну Назлимов (15:9).

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На стадії півфіналу Харлан здолала грецьку шаблістку Деспіну Георгіаду (15:12).

Для України це срібло Харлан є першою медаллю на змаганнях Кубка світу сезону-2023/24. А для самої спортсменки це загалом восьма срібна нагорода на рівні Кубків світу. На цьому рівні українка 13 разів вигравала золото.

Етап в Алжирі відкривав сезон Кубка світу з фехтування на шаблях. До заявки збірної України увійшли 14 спортсменів. 11 листопада в Алжирі визначатимуть призерів чоловічого турніру, а жіночий командний турнір відбудеться 12 листопада. Українки пропускатимуть перше коло і стартують із протистояння проти команди Греції.

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Кубок світу, Ольга Харлан, Фехтування
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