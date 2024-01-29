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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В матче Супербоул-2024 сыграют те же команды, что и четыре года назад

Сан-Франциско Форті Найнерс
Фото: Getty Images

В США определились участники матча Супербоул-2024 (Super Bowl LVIII). За трофей Винса Ломбарди будут соревноваться Канзас-Сити Чифс и Сан-Франциско Форти Найнерс.

Участники Супербоула-2024

Для Форти Найнерс это будет, по сути, матч-реванш за поражение в матче Супербоула четырехлетней давности. Тогда Канзас-Сити впервые за 50 лет выиграл матч финала НФЛ.

Сначала состоялся финальный матч в Американской футбольной конференции, где Канзас-Сити Чифс взял верх над Балтимор Рейвенс со счетом 17:10 и стал первым участником матча Супербоула.

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На следующий день решающую игру сыграли в Национальной футбольной конференции между Детройт Лайонс и Сан-Франциско Форти Найнерс. Победу в матче праздновали последние со счетом 34:31.

Когда состоится Супербоул в 2024 году

Канзас-Сити Чифс и Сан-Франциско Форти Найнерс сыграют в финале НФЛ 11 февраля 2024 года. По киевскому времени игра состоится после 1:30 ночи 12 февраля.

Супербоул состоится в Лас-Вегасе на многофункциональной арене Эллиджент Стэдиум.

В перерыве матча выступит 45-летний певец Ашер. Для исполнителя это будет уже второе участие в Halftime Show — впервые он выступил в 2011 году вместе с группой Black Eyed Peas.

Действующим чемпионом НФЛ являются Канзас-Сити Чифс, которые в 2023 году в финальном матче обыграли Филадельфию Иглз.

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Американський футбол, Канзас-Сіті Чіфс, НФЛ, Сан-Франциско Форті Найнерс, Супербоул
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