У матчі Супербоул-2024 зіграють ті ж команди, що й чотири роки тому

У США визначилися учасники матчу Супербоул-2024 (Super Bowl LVIII). За трофей Вінса Ломбарді змагатимуться Канзас-Сіті Чіфс та Сан-Франциско Форті Найнерс.

Учасники Супербоула-2024

Для Форті Найнерс це буде, по суті, матч-реванш за поразку у матчі Супербоула чотирирічної давнини. Тоді Канзас-Сіті вперше за 50 років виграв матч фіналу НФЛ.

Спершу відбувся фінальний матч в Американській футбольній конференції, де Канзас-Сіті Чіфс взяв гору над Балтимор Рейвенс із рахунком 17:10 та став першим учасником матчу Супербоула.

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Наступного дня вирішальну гру зіграли у Національній футбольної конференції між Детройт Лайонс та Сан-Франциско Форті Найнерс. Перемогу у матчі святкували останні з рахунком 34:31.

Коли відбудеться Супербоул у 2024 році

Канзас-Сіті Чіфс та Сан-Франциско Форті Найнерс зіграють у фіналі НФЛ 11 лютого 2024 року. За київським часом гра відбудеться після 1:30 ночі 12 лютого.

Супербоул відбудеться у Лас-Вегасі на багатофункціональній арені Елліджент Стедіум.

У перерві матчу виступить 45-річний співак Ашер. Для виконавця це буде вже друга участь у Halftime Show – вперше він виступив у 2011 році разом із гуртом Black Eyed Peas.

Чинним чемпіоном НФЛ є Канзас-Сіті Чіфс, які у 2023 році у фінальному матчі обіграли Філадельфію Іглз.

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