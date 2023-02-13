Канзас-Сити Чифс в третий раз в истории стал победителем Супербоула

Февраль, 13 в 13:23

Канзас-Сити Чифс стал победителем Супербоула, обыграв Филадельфию Иглз в финальном матче Национальной футбольной лиги (НФЛ).

Игра состоялась в Глендейле, штат Аризона, на стадионе Стейт Фарм.

На бумаге Иглз и Чифс были двумя лучшими командами в этом сезоне. У них был одинаковый показатель побед и поражений (16-3) и обе набрали по 546 очков.

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Но в решающем матче лучшими были Чифс, обыгравшие своих оппонентов со счетом 38:35 (7:7, 7:17, 7:3, 17:8).

Самым ценным игроком матча признали Патрика Махоумса из Канзас-Сити. Ранее его признали MVP лиги.

Интересно, что Махоумс только одиннадцатый игрок в истории, выигравший Супербоул и ставший MVP лиги и финала НФЛ. Он также первый, кому это удалось с 1999 года.

Для Канзас-Сити это третий титул в истории. Раньше они становились чемпионами в 1969 и 2019 годах. Также это было пятое участие в финальном матче НФЛ. Для Филадельфии это был всего лишь четвертый финал. Команда лишь раз в своей истории выигрывала трофей Винсента Ломбарди – это произошло в 2018 году.

В перерыве матча состоялось традиционное музыкальное шоу – хедлайнером Super Bowl LVII Halftime Show была певица Рианна. Это было ее первое выступление вживую после премии Грэмми 2018 года.

В прошлом году в финале Национальной футбольной лиги победил Лос-Анджелес Рэмс, обыграв Цинциннати Бенгалс.