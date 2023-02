Канзас-Сити Чифс в третий раз в истории стал победителем Супербоула

Канзас-Сити Чифс стал победителем Супербоула, обыграв Филадельфию Иглз в финальном матче Национальной футбольной лиги (НФЛ).

Игра состоялась в Глендейле, штат Аризона, на стадионе Стейт Фарм.

На бумаге Иглз и Чифс были двумя лучшими командами в этом сезоне. У них был одинаковый показатель побед и поражений (16-3) и обе набрали по 546 очков.

Но в решающем матче лучшими были Чифс, обыгравшие своих оппонентов со счетом 38:35 (7:7, 7:17, 7:3, 17:8).

