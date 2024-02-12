Убийство баскетболиста Ермакова в Германии: в нападении подозревают подростков

В Германии на почве ксенофобии был убит 17-летний баскетболист Владимир Ермаков. Ему нанесли смертельное ножевое ранение на вокзале в Оберхаузене.

Также ножевое ранение нанесли другу Ермакова и товарищу по команде Артему Козаченко.

МИД Украины со ссылкой на местную полицию сообщило, что нападавших на украинцев уже задержали. МИД взяло на особый контроль расследование убийства 17-летнего юноши.

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По данным немецкого издания t-online, это двое подростков из Гельзенкирхена и Херне в возрасте 14 и 15 лет.

Новые подробности убийства Ермакова

Полиция подтвердила смерть 17-летнего Ермакова, который получил смертельное ножевое ранение на центральном вокзале Оберхаузена после “перепалки”.

Спикер полиции Эссена заявил, что предпосылки инцидента до сих пор остаются неясными. Также неизвестен мотив. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.

По подозрению в убийстве украинца арестовали двух парней 14 и 15 лет. Издание пишет, что позже 14-летнего подростка освободили из-под стражи, поскольку подозрение против него не подтвердилось.

По данным полиции, вместе с Ермаковым и Козаченко были 14-летний сирийский мальчик из Гельзенкирхена и 13-летняя немецкая девочка с ливанскими корнями из Оберхаузена. Отмечается, что двое детей также получили серьезные ранения.

Издание BILD сообщило, что спортсменам нанесли девять ударов ножом в грудь и живот. Преступники скрылись после совершения нападения, но полиция, используя видеозаписи с места преступления, быстро установила личность нападавшего.

Сообщается, что нападавший 15-летний немецко-турецкий школьник, который ранее привлекался полицией за несколько преступлений, в частности нанесение телесных повреждений и ограбление. Второй арестованный — греческого происхождения 14-летний юноша. Однако его отпустили из-за отсутствия серьезных подозрений в совершении преступления.

Команда ART Giants из Дюссельдорфа, игроками которой был Ермаков, написала в Facebook, что 17-летний украинец был неотъемлемой частью команды NBBL в Бундеслиге U19 и даже время от времени тренировался с профессионалами.

— Мы скорбим и прощаемся с нашим молодым игроком Владимиром Ермаковым, который стал жертвой акта насилия в субботу вечером и ушел из жизни.

Накануне Федерация баскетбола Киева сообщила, что на украинцев напали с ножом из-за национальности. В результате инцидента был убит 17-летний баскетболист Владимир Ермаков.

Источник: t-online

Фото: ART Giants Düsseldorf

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