Убийство Ермакова: немецкая полиция задержала еще троих подозреваемых

По подозрению в причастности к убийству 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова немецкая полиция арестовала еще троих подростков.

Утром 16 февраля полиция сообщила о задержании 14-летнего немца греческого происхождения из Херне и двух сирийцев — 14 и 15 лет — из Гельзенкирхена.

Им инкриминируют убийство, покушение на убийство и причинение тяжких телесных повреждений.

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Одного из них уже задерживали после убийства Ермакова, но затем освободили из-за неубедительности улик на тот момент.

Немецкая полиция проверяет также причастность арестованных к другим аналогичным преступлениям.

Убийство баскетболиста Ермакова в Германии

10 февраля в Германии на почве ксенофобии был убит 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков. Ему нанесли смертельное ножевое ранение на вокзале в Оберхаузене.

Также ранен друг Ермакова и товарищ по команде Артем Козаченко.

МИД Украины взяло на особый контроль расследование убийства 17-летнего юноши.

Главным подозреваемым остается 15-летний немец турецкого происхождения, который был арестован 11 февраля, на следующий день после убийства баскетболиста Ермакова.

Фото: Владимир Ермаков, Pixabay

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