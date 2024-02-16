Вбивство Єрмакова: німецька поліція затримала ще трьох підозрюваних

За підозрою в причетності до вбивства 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова німецька поліція заарештувала ще трьох підлітків.

Уранці 16 лютого поліція повідомила про затримання 14-річного німця грецького походження з Герне і двох сирійців – 14 і 15 років – із Гельзенкірхена.

Їм інкримінують убивство, замах на вбивство і заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

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Одного з них уже затримували після вбивства Єрмакова, але потім звільнили через непереконливість доказів на той момент.

Німецька поліція перевіряє також причетність заарештованих до інших аналогічних злочинів.

Убивство баскетболіста Єрмакова в Німеччині

10 лютого в Німеччині на ґрунті ксенофобії було вбито 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Йому завдали смертельного ножового поранення на вокзалі в Оберхаузені.

Також поранено друга Єрмакова і товариша по команді Артема Козаченка.

МЗС України взяло на особливий контроль розслідування вбивства 17-річного юнака.

Головним підозрюваним залишається 15-річний німець турецького походження, якого заарештували 11 лютого, наступного дня після вбивства баскетболіста Єрмакова.

Фото: Володимир Єрмаков, Pixabay

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